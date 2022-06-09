احصل على 4800 شدة ببجي عند استخدام هذه الطريقة لشحن شدات ببجي

يحرص لاعبي ومحترفي لعبة ببجي على شحن حساباتهم بالشدات دائما وذلك بهدف زيادة قيمة حسابهم، بالإضافة إلى أن شحن الشدات يمنح اللاعب ميزات احترافية كثيرة، أقلها المظهر المميز والمحترف الذي يظهر به اللاعب سواء في الفوز بالملابس المميزة والمزخرفة والبدلات الرائعة، أو الفوز بالأسلحة التي تحمل ألوانا مميزة تجعل صاحب السلاح او مستخدمه له طلة مميزة ويهابه الخصم، ولذلك يقوم لاعبي ببجي بشحن الشدات بشكل مستمر لشحن الرويال باس أو شراء بعض الأسلحة التي يكون عليها خصومات كبيرة من اللعبة نفسها.

شحن شدات ببجي 2022

الطريقة الأضمن لشحن شدات ببجي هي من خلال الموقع الرسمي لشحن الشدات وهو موقع midas buy حيث يمكنك البحث عنه في محرك البحث الذي تقوم باستخدامه على أن تضيف كلمة Shop وذلك للدخول لصفحة شحن الشدات مباشرة، وعلى الأغلب سيظهر لك الموقع صفحة الدفع بحسب الدولة التي دخلت عليها منه، وذلك لتدفع بالعملة المحلية الخاصة بك.

بعد الدخول إلى الموقع، ادخل على حسابك في لعبة ببجي وقم بنسخ رقم الآيدي الخاص بك، ثم عد إلى الموقع مرة أخرى.

سيتطلب لصق رقم الآيدي الخاص بك في الخانة الأولى في صفحة الشحن الخاصة بشدات ببجي، ألصقه وتأكد من ظهور اسمك في اللعبة بشكل صحيح.

بعد ذلك يجب عليك اختيار وسيلة الدفع وبحسب الدولة التي تريد الشحن منها سيظهر لك وسائل شحن مختلفة وهي كالآتي:

1. استخدام البطاقة البنكية الخاصة بك، وعند استخدامها في هذا الموقع يمنحك نقاط إضافية لتحويلها إلى هدايا.

2. الشحن من خلال رصيد الهاتف الخاص بك.

3. الشحن من خلال one card.

4. الشحن من خلال خدمة fawry.

1. استخدام البطاقة البنكية الخاصة بك، وعند استخدامها في هذا الموقع يمنحك نقاط إضافية لتحويلها إلى هدايا. 2. الشحن من خلال رصيد الهاتف الخاص بك. 3. الشحن من خلال one card. 4. الشحن من خلال خدمة fawry. بعد ذلك اختر عدد الشدات الذي تنوي شحنه، حيث عند شحن أكبر باقة وهي 12000 شدة، يمنحك الموقع 4800 شدة هدية.

في النهاية سيظهر لك القيمة الإجمالية للمبلغ الذي ستقوم بدفعه.

يمكنك استخدام المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الإتصالات أو البنوك لاستخراج بطاقة بنكية مؤقتة، حيث يمكنك من خلالها استخدامها في الشحن لتفوز بالنقاط الإضافية التي يمنحها لك الموقع، فضلا عن توفير بعض المال عند استخدام تلك الطريقة أيضا.