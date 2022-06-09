نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح خطوات فتح لعبة ببجي موبايل لايت 2022 علي الاندرويد وأجهزة الكمبيوتر PUBG LITE في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن لعبة ببجي موبايل لايت 2022 هي آخر اصدار مطور وتم تحديثه من لعبة PUBG LITE، كما أنه تعتبر لعبة ببجي موبايل لايت في مجال ألعاب الباتل والقتال وهي تعد الأخت الصغرى من اللعبة الأصلية والرئيسية في هذا المجال وهي لعبة PUBG Mobile، حيث تسعى هذه اللعبة المشار إليها الى جذب عدد كبير من اللاعبين لها باعتبار ما يكون لها من مزايا تختلف عن أختها الكبرى وهي ببجي الرئيسية والتي يكون منها المساحة الأقل التي تشغلها اللعبة على الجهاز، بالإضافة الى ذلك أيضا وجود عدد اقل من اللاعبين في داخل اللعبة مما يجعلها أسرع في اللعب وأثناء القتال.

لعبة ببجي موبايل لايت

تتمتع لعبة ببجي موبايل لايت بسهولة في فتحها على أجهزة الاندرويد وذلك لما يكون لها من مساحة تعتبر الأقل في الحجم في سلسة معركة الملوك التي تشمل اللعبة الكبرى والأشهر على مستوى العالم وهي PUBG mobile، ويمكن للاعب في هذه اللعبة اللعب منفردا او مع مجموعة من الأصدقاء يمثلون العدد الأقل في اللعب، حيث تتناقص اعداد هؤلاء الأصدقاء المشاركين في اللعبة حتى يصل اللاعب الى النهاية والبقاء وحيدا.

خطوات فتح لعبة ببجي لايت

عند فتح لعبة ببجي لايت على هاتفك الاندرويد فلابد من إتباع بعض الخطوات لذلك يمكنك إجراء الخطوات التالية كما هي:

اولا الدخول على موقع جوجل بلاي ثم الضغط على كلمة تنزيل لأكثر من مرة حتي يتم فتحها الفعلي على الهاتف.

ثم قم بالدخول عن طريق الهاتف الى اللعبة بعد وجودها علي هاتفك ثم اختيار اللغة التي تحتاج لها في اللعب.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة التالي والذي يمنحك الدخول في الخطوة التالية التي تمثل الموافقة على احكام اللعبة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات وعملها بشكل صحيح فعليك القيام بعملية حفظ البيانات من على الهاتف.

ثم قم بالدخول بعد ذلك في ايقونة الفتح التي تمكنك من أنشاء حساب ومشاركة الأصدقاء ثم الاستمتاع باللعب.

ببجى لايت 2022

أتاحت ببجى لايت الجديدة 2022 للاعبين استعمال اللغة العربية في اللعب مع غيرها من اللغات الأجنبية من الانجليزية والألمانية واللغة الفرنسية، مع إعطاء اللاعب عدد من المزايا يكون منها إمكانية تغيير الأوضاع والمغامرات ونوع العشب في الغابة، بالإضافة الى إمكانية الخضوع الى الوضع الكلاسيك في اللعب الذي يتضمن عدد 6 من اللاعبين، وأضافه كل من خريطة ميرامار وخريطة الثلج.

ببجي لايت للكمبيوتر

بالإضافة الى تمكين اللعبة صاحبها من فتحها على أجهزة الاندرويد، فانه يمكن أيضا فتح اللعبة على جهاز الكمبيوتر عن طريق فتحها اللعبة من الموقع الإلكتروني تطبيقات بلاي، ثم الضغط على تثبيت، وبعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط على تحديث لعبة ببجي موبايل والذي يتيح للاعب أضافه كافة التحديثات الجديدة التي تتمتع بها اللعبة الى جهازك الكمبيوتر فور إجراء التحديث.