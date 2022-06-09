epedu.gov.iq استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها مع حضراتكم الان فى جميع المحافظات العراقية، حيث يجري العمل على نشر نتائج الطلاب فى الصف السادس الابتدائي على مدار الساعة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك بتزويد الطلاب بنتائجهم على شكل ملفات pdf على نحو نستعرضه وننقله الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول نستعرضها ونقلها على مدار الساعة، حيث يتم الكشف والإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال رفعها واعتماد ظهورها الرسمي على هيئة ملفات pdf امام جميع الطلاب والطالبات من خلال رفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي او موقع نتائجنا او موقع ناجح وغيرها من المنصات الرقمية المفعلة خصيصاً لنشر نتائج الطلاب بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية على راس ومدار الساعة استعداداً على ان يتم نشر نتائج الطلاب على رأس الساعة فى كافة المحافظات سواء فى الكرخ 1 او الكرخ 2 او الكرخ 3 وبابل وصلاح الدين او بغداد وجميع المحافظات العراقية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه ننقل لكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة الحصول على تلك النتائج من المنزل الان

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

بامكانكم بمنتهى البساطة والسهولة البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول وذلك فور تسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني على الشكل التالي:-