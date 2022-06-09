نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف ريال سعودي بدون ضمانات نهائياً للشباب والنساء وكبار السن في المقال التالي
تمويل اكسترا أحد أهم التمويلات التي يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى البنوك، حيث تعتبر شركة اكسترا أحد أهم الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تحرص على تقدم تمويلات نقدية لمواطني المملكة من كافة الفئات العمرية، دون مبالغة في وضع الشروط الخاصة بها، فقد وضع أكثر من فئة للتمويل بداية من أربعة ألألاف ريال سعودي ويمكن أن تصل حتى30 ألف ريال سعودي على حسب احتياج العميل، وقد حاز التمويل الشخصي من شركة اكسترا على الاهتمام من قبل العديد من مواطني المملكة، رغبة في التعرف على الشروط التي تم وضعها من قبل الشركة للحصول عليه وهو محور حديثنا اليوم.
شروط الحصول على تمويل اكسترا
كثير من فئات الشعب السعودي والوافدين تستطيع الاستفادة من تمويلات الشركة والسيولة النقدية التي توفرها، كما أنه الشروط التي وضعتها في سبيل صرف التمويل وصفها الكثيرون من العملاء بالميسرة مقارنة بالشركات الأخرى التمويلية، كما أنها حددت لكل فئة من الشعب شروط خاصة به، فعلى سبيل المثال الشروط بالعاملين بالقطاع الحكومي والخاص جاءت كما يلي:
- قيمة التمويل تتراوح ما بين 4000 ألاف ريال وحتى 40 ألف ريال.
- بالنسبة للأشخاص الذي تتراوح أعمارهم من 21 عام وحتى 25 عام لابد أن يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لهم لا يقل عن 12000 ريال سعودي.
- الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم من 25 عام وحتى 60 عام، لابد وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لهم 5000 الألف ريال.
- ضرورة مرور ثلاثة أشهر على تولي العمل بالنسبة للسعودي وعام كامل بالنسبة للوافد من الخارج.
تمويل شركة اكسترا للمتقاعدين والعسكريين
حددت الشركة الشروط التي لا بد علي العميل اتباعها قبل البدأ في التسجيل علي تمويل شركة اكسترا، حتى يتم صرف تمويل اكسترا للأشخاص :
- أن لا يزيد عمر الشخص عن سبعون عام.
- لدية اشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد بالمملكة.
- أن يتراوح قيمة التمويل المطلوب ما بين 4 آلاف وحتى 30 ألف ريال سعودي.
وفيما يخص شروط صرف التمويل النقدي للعاملين بالقطاع العسكري فقدتم وضع ما يلي من شروط:
- تتراوح قيمة التمويل النقدي ما بين 4 آلاف وحتى 12 ألف ريال سعودي.
- مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالعمل داخل القطاع العسكري.
- ستراوح عمر الشخص ما بين 25 عام و50 عام.
- أن يكون لا يقل الدخل الشهري له عن قيمة 10 آلاف ريال سعودي
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