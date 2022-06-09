كيف تحمل بيس 2022 على الكمبيوتر؟ تنزيل pess 22 كاملة

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عمر شويل - جدة تعمل شركة كونامي على تعريف اللاعب بكل ما يحتاج إليه حول إجابة سؤال كيف تحمل بيس 2022 على الكمبيوتر؟، وذلك باعتبار ما تمثله هذه الشركة من المطور الحقيقي والمنتج للعبة التي تكتسب ثقة اللاعبين من عام إلى آخر، حيث تعتبر e football pess لعبة قدم على مستوى عالي من الواقعية التي تعمل على اجتذاب الكثير من محبي الساحة المستديرة على مستوى العالم، وذلك عن طريق ما يميزها من رسومات ذات جودة عالية.

كيف تحمل بيس 2022 على الكمبيوتر؟

تستطيع لعبة اي فوتبول إدخال كافة لاعبيها داخل ملعب كرة قدم كما لو كان حقيقي، وذلك لما يميز هذه اللعبة من رسومات جرافيك، بالاضافة إلى تحديث بيس 2022 تعليق صوتي عربي، وبمختلف اللغات من العربي والفرنسي، واللغة الانجليزية، إيطالية أيضا، وما تحتويه من الاستمتاع على أصوات الجماهير المشجعين لكافة مباريات الأندية العالمية.

تنزيل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر كاملة

يمكنك من أجل تنزيل بيس 22 على جهاز الكمبيوتر اتباع خطوات متتالية وهي:

توصيل الجهاز بشبكة قوية من الإنترنت من اجل عدم التقطيع أثناء عملية التنزيل.

ثم كتابة اسم اللعبة وسنة التحديث في خانة البحث pess 2022.

انتظار فترة التحميل بعد الضغط على كلمة تثبيت.

الموافقة على الشروط والأحكام حتى يتم التثبيت الفوري للعبة.

بيس 2022 تنزيل

أشارت كونامي على أن تنزيل لعبة إي فووتبول بيس 22 على جهازك يحتاج من المتطلبات ما يلي:

أن يحمل الجهاز نظام تشغيل كل من ويندوز 7، و 8، و9.

بالاضافة إلى ويندوز 10، 11.

وجود كارت شاشة redeon ho 7870.

كم يجب أن تكون مساحة الجهاز لا تقل عن GB 30.

وهذا التنزيل يكون صورة سهلة إذا ما التزم المستخدم بهذه المتطلبات.

تنزيل لعبة بيس 22 للكمبيوتر بحجم صغير

النسخة الجديدة للعبة بيس 22 تحمل حجم اقل من المعهود له للعبة في الإصدارات السابقة، وبذلك فانه يمكن للاعب تنزيل هذا الإصدار الجديد على الأجهزة الضعيفة للكمبيوتر، كما يمكن تنزيلها أيضا على الموبايل الذي يعمل بنظام اندرويد في التشغيل وذلك من خلال تثبيت اللعبة من جوجل بلاي.