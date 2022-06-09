نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft وطريقة لعبها في المقال التالي
ماين كرافت من الألعاب الحديثة، والتي منذ أن تم انطلاقها وزاد البحث عنها، حيث يريد الكثير تحميل لعبة ماين كرافت ولا يعرفون خطوات تحميلها أو طريقة لعبها، وهي من ضمن ألعاب الفيديو التي انتشرت مؤخرا، حيث تتيح لك اللعبة أن ببناء العالم الخاص بك ويكون هذا العالم ثلاثي الأبعاد، كما أن باللعبة مجموعة من المستويات يحب أن تتخطاها لتصل إلي المراحل الأخرى، وقد تم تحديث الإصدار الأخير للعبة ليتم تحميلها على هواتف الاندرويد، بعد أن كانت هذه اللعبة لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب فقط.
طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت
تثبيت لعبة ماين كرافت بعد من الأشياء السهلة والتي لا تحتاج إلى خطوات كثيرة، حيث أن اللعبة متوفرة بشكل مجاني على الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت، أو من خلال تطبيق جوجل بلاي ومن من المتاجر الشهيرة في تحميل الألعاب والتطبيقات وتثبيت لعبة ماين كرافت:
- نقوم بجعل الهاتف متصل بيانات الهاتف او الواي فاي.
- ندخل إلى برنامج التطبيقات والألعاب.
- نختار اللعب الاب نريد تحميلها.
- نقوم بكتابة لعبة ماين كرافت ونبحث عن اللعبة التي قمنا بكتابتها في.
- بالضغط علي تحميل اللعبة ويتم تحميل اللعبة مجانا دون الحاجة الى ابى وسائل أخرى.
طريقة لعب لعبة ماين كرافت
لعبة ماين كرافت من الألعاب الخيالية التي تدور أحداثها في عالم افتراضي، يسعى كل فرد داخل اللعبة الى محاولة في الاستمرار والبقاء داخل اللعبة حيث يظهر الكثير من الحيوانات المفترسة التي تجعل الأفراد يختبئون داخل الكهوف كي يتمكنوا من البقاء إلي فترات كبيرة وخطوات اللعب كالتالي:
- بعد أن نقوم بتحميل اللعبة من المتجر أو من خلال موقعها الرسمي على جوجل.
- ثبت اللعبة وافتحها.
- قم بكتابة كافة البيانات من الاسم والرقم السري.
- اضغط على بلاي.
- قم باختيار إنشاء عالم جديد لتتمكن من بدء اللعبة.
- اختر اسم العالم التي ترغب في إطلاقه على عالمك.
- ادخل إلى الاعدادات وقم باختيار الخيارات التي تحتاجها.
- سوف تجد ذر قم بالضغط عليه ليتم تأكيد كافة التعديلات التي قمت بها.
- ابدأ اللعب وقم بإطلاق خيالك ليمكنك من إنشاء كل ما تحتاج.
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