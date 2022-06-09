اشحن ببجي pubg uc.. أسهل طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

شحن شدات ببجي، إن لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب المتواجدة في الوقت الحالي والتي تحصل على نسب تحميل عالية من قبل أعداد كبيرة من اللاعبين في مختلف دول العالم، والجدير بالذكر ان الرابط الذي يتم من خلالة شحن الشدات قد تم تحديثة، وذلك لتجنب سرقة بيانات اللاعبين مثلما حدث مسبقًا، بالاضافة إلى ذلك فإنه يمكن شحن الشدات للعبة ببجي موبايل، وايضًا ببجي على الكمبيوتر، وذلك بعد ان تم اتاحة عملية شحن الشدات لكافة لاعبي ببجي من خلال الأجهزة المختلفة، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور التالية.

شحن شدات ببجي

تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب الشهيرة في الوقت الحالي، والتي تكمُن فكرتها في قتل الاعداء من الفِرق الاخرى، حيث يصل عدد اللاعبين في الجيم الواحد إلى 100 لاعب، على أن يتم تقسيمهم إلى فرق، يحتوي كل فريق على خمسة لاعبين أو أربعة، وآخر فريق يتبقى على الخريطة يعتبر الفريق الفائز، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن اسعار الشدات بعد التحديث الجديد في الرابط الخاص بالشدات، حيث قد جاء سعر إجمالي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكن الآن لكافة الراغبين في شحن شدات ببجي التعرف على طريقة شحن شدات ببجي وذلك عبر الموقع الجديد المُصرح عنه، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:

● ادخل إلى الرابط التالي والخاص بـ midas buy وهو الوحيد المعتمد لشحن الشدات.

● قم بتسجيل الدخول إلى الموقع أو قم بإنشاء حساب جديد.

● بعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على كلمة “شراء” ضمن الخدمات المتواجدة امامك.

● قم بإدخال الرقم التعريفي الخاص بالايميل الخاص بك.

● اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

● ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

● سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة

● بعد إخال كود تحقيق ببجي تتم عملية شحن الشدات