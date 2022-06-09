موقع رسمي لشحن شدات ببجي موبايل عبر ID للحصول على آلاف الشدات.. سعر شدات ببجي 2022

شحن شدات ببجي، يتزايد البحث بشكل يومي عن طريقة شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم تحديث الرابط الذي يمكن من خلالة شحن الشدات، وذلك لزيادة التأمين على الحساب الخاص بكل لاعب، حيث ان الشدات الخاصة بلعبة ببجي تُمثل الكثير لعدد كبير من اللاعبين، حيث انه من خلال الشدات يمكن شراء الاسلحة الجديدة، ويمكن تحديث الزي الخاص بك، بالاضافة إلى تطوير الاسلحة والرشاشات وغيرهم، والجدير بالذكر ان عملية شراء الشدات تتم اون لاين من خلال الرابط الجديد والرسمي والذي قد تم الإعلان عنه من شركة ببجي العربية، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور القليلة القادمة.

شحن شدات ببجي

يمكن الآن لكافة الراغبين في شحن شدات ببجي القيام بشحن الشدات، حيث ان هذا يتم من خلال الموقع الالكتروني المُعلن عنه ومن خلال بعض الخطوات التي تتم داخل الموقع، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن الاسعار الجديدة التي يمكن من خلالها شحن الشدات وذلك بعد التحديث، لإجمالي عدد 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.

طريقة شحن شدات ببجي

أصبح من السهل الآن لجميع اللاعبين في مختلف الدول التعرف على طريقة شحن شدات ببجي من خلال موقع midas buy وعن طريق الخطوات التالية: