نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فرى فاير 2022 وخطوات تحديث اللعبة على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فرى فاير 2022 هذه اللعبة يبحث عنها آلاف من لاعبي لعبة جواهر فري فاير لأنها من أكثر الألعاب القتالية التي يستمتع بها كثير من الشباب لأنها تعتمد على القتال والمواجهة بين الفريقين وإطلاق النار وبالتالي يكون الفوز للأقوى حيث يهتم مستخدمي هذه اللعبة بالبحث عن شحن فرى فاير لكي يتمكن من الحصول على الأسلحة والمعدات لكي يتمكنوا من تحقيق الفوز والانتصار في هذه اللعبة لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة شحن جواهر فرى فاير 2022.

طريقة شحن جواهر فرى فاير 2022

هذه اللعبة من أكثر الألعاب المميزة التي تعتمد على العملة الرسمية لكي تتمكن من الحصول على أدوات القتال والملابس وكافة الأدوات التي تحتاجها داخل هذه اللعبة واليكم الخطوات المطلوبة.

شحن جواهر فرى فاير

يمكن شحن جواهر فري فاير على الأجهزة الذكية سواء هاتف الايفون أو الأندرويد من خلال الآي دي الخاص باللعبة ويمكن الاستمتاع بالمغامرات الموجودة في هذه اللعبة سواء بشكل فردي أو جماعي من خلال تسجيل الدخول إلى موقع شوب جيم وهو من أكثر المواقع الرسمية الآمنة التي تساعدك في الحصول على مجوهرات فري فاير وتقوم بإضافة البيانات الشخصية بشكل صحيح.

خطوات شحن فري فري فاير

تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع شوب جيم عبر الإنترنت ثم يجب على اللاعب اختيار البلد التي يتواجد فيها ثم تقوم بالتسجيل في هذا الموقع وكتابة كود اللاعب الخاص باللعبة وتحديد عدد الجواهر التي تريدها ثم تقوم باختيار طريقة الدفع وتأكد عملية الدفع بعد ذلك.

بعد ذلك تقوم بفتح اللعبة وسوف تلاحظ أنه تم اضافة الجواهر إلى حسابك الشخصي ويمكنك الحصول على ما تريد داخل هذه اللعبة.

خطوات تحديث لعبه فري فاير

يمكنك الحصول على التحديث الأخير لهذه اللعبة على جميع الهواتف الذكية للاستمتاع بالمغامرات الموجودة في هذه اللعبة في أي وقت من خلال السطور التالية،

تقوم بفتح المتجر الرئيسي الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على زر البحث سوف تظهر أمامك صفحة جديدة يوجد فيها أيقونة اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تثبيت أو تحديث اللعبة وفي خلال ثوان معدودة سوف يتم تحديث اللعبة يمكنك أن تقوم سوف تلاحظ أنك تمكنت من الحصول على الإصدار الأخير لهذه اللعبة.