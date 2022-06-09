تويوتا تكشف عن سيًارات كامرى GR سيدان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:26 مساءً - توسعت مجموعة تويوتا GR لتشمل حتى الآن سوبرا جي ار وجي ار 86 وكورولا جي ار وياريس جي ار، وفوق ذلك أصبح من المحتمل أن تتجه تويوتا لسيارة سيدان GR تلوح الآن بالأفق.

وعن التطور المحتمل أوضح بوب كارتر نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات – أمريكا الشمالية - لمجلة موتور تريند بأنه احتمال وارد، وذلك عندما سئل عن إمكانية وجود سيارة GR سيدان، خاصة بعد شائعات ترددت حول سيارة GR كورولا سيدان، ويعتقد أن كامرى جي آر قد تكون هى الهدف المقبل.

ومما يؤكد صدق التوقعات أن تويوتا تقدم بالفعل كامرى TRD، وسيكون من المنطقي استبدالها في النهاية بمتغير GR، وفي حين أن هذا لم يتضح بعد، تم تقديم Camry TRD في عام 2018 كنموذج 2020.

وصُممت السيارة لتكون أكثر سيارات كامري عدوانية على الإطلاق، وتتميز بطقم جسم علوي يتضمن فاصل أمامي، وتنانير جانبية ديناميكية هوائية، ومشتت خلفي، وجناح بارز، وتشمل المزايا الأخرى عادمًا خلفيًا، ودعامات أسفل الجسم أكثر سمكًا، ومكابح أمامية أضخم. ينضم إلى هذه التحسينات نظام تعليق رياضي يتميز بصدمات مضبوطة بشكل خاص ونوابض لولبية فريدة تقلل من ارتفاع الركوب بمقدار 0.6 بوصة (15 ملم).

تويوتا تستبعد طراز GR كهربائي قريبا هذه ترقيات لطيفة، لكن محرك V6 سعة 3.5 لترًا مشترك مع المتغيرات السائدة. نتيجة لذلك، ظل إنتاجها دون تغيير عند 301 حصان (224 كيلو واط / 305 حصان) وعزم دوران يبلغ 267 رطل قدم (361 نيوتن متر).

ومع ذلك، هذا ليس سيئًا للغاية بالنظر إلى أن هيونداي سوناتا N-Line تضخ 290 حصان (216 كيلو واط / 294 حصانًا) وعزم دوران 311 رطل قدم (421 نيوتن متر).

وسيحدد الوقت فقط ما إذا تمت إضافة سيارة GR سيدان إلى التشكيلة، ولكن يبدو أن تقاطع GR يمثل احتمالًا قويًا نظرًا لأن الشركة قد قدمت بالفعل مفهوم BZ4X ، ومع ذلك، أشار كارتر إلى أنه لا يوجد شيء وشيك حيث قال إن الشركة لن يكون لديها نموذج GR مكهرب في غضون خمسة أشهر، ولكن "من المحتمل جدًا" في غضون خمس سنوات.