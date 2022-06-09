نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولات إي فوتبول 2022 موبايل إضافات حصرية حتى يوم 16 يونيو وهدايا إي فوتبول 22 موبايل شئ خرافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطولات إي فوتبول 2022 موبايل ، اليوم لقد تم مرور 7 أيام على تحميل إي فوتبول 2022 موبايل. وانهالت الأحداث الحصرية والمتميزة في هذا التحديث الخرافي للعبة. وكذلك هدايا إي فوتبول 2022 موبايل التي حصل عليها المستخدم بعد التحديث مباشرة. ولكن هناك عدة أيقونات لم نعلم ماهي وظيفتها في اللعبة. كما أن هذه الأيقونات منها أيقونات لاعبين ومنها أيقونات بطولات يمكن من خلالها الفوز بعملات gp وبطاقات تدريب اللاعبين لرفع طاقتهم التي وصلت قليلة في هذا التحديث. واليوم سوف نتعرف سويا على بطولات efootball 2022 mobile وماهي الهدايا الحصرية. التي سيحصل عليها بعد الفوز في هذه البطولات وكيفية تشغيلها والاستمتاع بها وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

بطولات إي فوتبول 2022 موبايل

هناك بطولتين تم نزولهم مع تحميل إي فوتبول 2022 موبايل مباشرة. وهما أحداث event ويتم لعبها offline. بداخلها 4 من بطولات efootball 2022 mobile ومجموع هدايا إي فوتبول 2022 موبايل في هذا الحديث يقترب من حوالي 400 ألف من gp وأعداد كبيرة من بطاقات رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022. وكذلك عدد من النقاط الكثيرة التي يمكن من خلالها شراء بطاقات تدريب ولاعبين. وسوف تنتهي كل بطولة في موعد مختلف عن الأخر حيث أول حدث سينتهي بعد 64 من الآن والأيقونة الثانية سوف تنتهي بعد ثماني ساعات من الآن. كذلك الأيقونة الثالثة بعد 5 أيام من الآن والرابعة بعد يوم واحد من الآن. كما ننصحك عزيزي المستخدم بالدخول على بطولات إي فوتبول 2022 موبايل والانتهاء منها الآن والحصول على الهدايا الخرافية من بيس.

بطولات efootball 2022 mobile أون لاين

إذا قمت الآن عزيزي المستخدم بعمل تحديث إي فوتبول 2022 موبايل سوف تلاحظ بنزول أيقونة من منافسات online quick match. ومع أن هذه المنافسة إحدى منافسات اللعبة مع أشخاص أخرين ولكن ليس لها أي هدايا إي فوتبول 2022 موبايل. ولكن يمكن من خلالها خيار الشخص الذي لديه أنترنت مميز لعدم تقطيع في اللعبة. كما يمكن عمل إلغاء للمباراة قبل بدأها في حالة الأنترنت البطئ عند الشخص الأخر. كما هناك ثلاثة خيارات من المناطق التي يمكن خيار منها المنافس لك وهي من نفس منطقتك المحيطة والأخرى من نفس دولتك والأخرى من أي دولة في العالم.

بطولات efootball 2022 mobile الجديدة

انطلقت امس بطولة جديدة من بطولات efootball 2022 mobile وهي دوري إي فوتبول 2022 موبايل الجديد. والتي تم نزولها امس الاثنين السادس من يونيو 2022 وطريقة لعب هذه البطولة عبارة عن 10 مستويات مختلفة حيث يبدأ من المستوي العاشر كـأسهل مستوى. ويمكن لعب المستوى العاشر من الحاسوب وبه 10 مباريات ويمكن عمل skip بعد لعب عدد من المباريات وجمع عدد من النقاط تؤهلك للمستوى الذي يليه. كذلك يتم الدخول على المستوى 9 ولكن هنا سيتم اللعب مع شخص أخر وعند وصول المستخدم لعدد معين من النقاط يمكن عمل skip أيضا للمستوي الذي يليه. ويعتبر دوري إي فوتبول 2022 موبايل يطولة جديدة. في أجهزة الهواتف ولها هدايا خرافية من الجي بي والنقاط وبطاقات رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022. وسوف تنتهي هذا الدوري يوم السادس عشر من يونيو الجاري 2022.

كيفية تحميل إي فوتبول 2022 موبايل

بطولات إي فوتبول 2022 موبايل سوف تتاح مباشرة بعد تحديث إي فوتبول 2022 موبايل مباشرة. ويمكن تحميل اللعبة من خلال الخطوات الأتية للأندرويد.

أولا الدخول مباشرة من الجوال بعد الاتصال بالانترنت.

كذلك يتم البحث من خلال جوجل بلاي على لعبة بيس 2022 موبايل.

ثم يتم الضغط على تثبيت حيث ان اللعبة مجانية بكامل مزاياها الخرافية.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية لعب بطولات إي فوتبول 2022 موبايل. وهدايا إي فوتبول 2022 موبايل. الحصرية والخرافية نتمنى لكن منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.