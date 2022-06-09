نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile هدايا eFootball v1.0.0.2022 أسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile النسخة الجديدة المطروحة علي موقع Konami بعد أن تم إطلاق . تحديث eFootball v1.0.0.2022 mobile الأخير تأتي النسخة الجديدة . بميزة رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 mobile وهي ضمن المميزات الخاصة بالتحديث الأخير . كما أن لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة تنقسم بطولاتها إلي بطولات أون لاين وبطولات أوف لاين . والتي سنعرضها تفصيلياً في مقال اليوم كذلك بجانب خطوات طريقة تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile علي الهواتف . كما سنتعرف علي ما هي الإضافات التي وضعت علي النسخة الجديدة eFootball Pes في . سطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” .

بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile

تحديث eFootball v1.0.0.2022 mobile الأخير تم تجديده بشكل كامل علي كافة محتويات اللعبة . سواء من ناحية الشعار الجديد للعبة أو الشكل الخاص بالملاعب من الداخل وملابس اللاعبين . كما أضيف العديد في لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة بعد أن أطلقت في وقت سابق وبدأت اللاعبين من . الشكوي ببعض المشاكل التي ظهرت علي اللعبة منذ شهر أبريل الماضي ولكن بمجرد طرحها باليوم الأول علي المتاجر سحبت الشركة تلك النسخة . وبدأت العمل علي أصلاح تلك المشاكل حتي يتم تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile علي كافة أنواع الأجهزة . دون مشاكل مرة أخري كما أضيف العديد من اللغات المستخدمة في اللعبة . حتي تتوافق مع معظم دول العالم أثناء لعب النسخة الجديدة . وفيما يخص إضافات اللعبة الجديدة نعرضها خلال السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile وإضافات النسخة الجديدة

عندما تحصل علي طريقة تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile علي هاتفك ستلاحظ الإضافات التالية :-

النظام ألجرافيكي الموضوع في اللعبة محاكي للواقع بشكل كبير جداً مما يجعل اللعبة أشبه بالحقيقة . كما أن لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة يتم تحديثها بشكل منتظم مع إضافات جديدة في كل مرة . كذلك يمكنك في النسخة الجديدة تحليل كافة العناصر الخاصة باللعب سواء في الدفاع أو الهجوم وتطويعها حسب رغبتك . وضع أمكانية تطوير كافة ما يخص الفعاليات والقيام بتحسينها في الأسلوب الخاص باللعب في إي فوتبول بيس 2022 . كما يجب الانتباه بالرغم من كل هذه الإضافات تم التحذير بأن نسخة eFootball Pes التي تعمل علي أجهزة . بلاي ستيشن الخاصة بمنطقة اليابان تم تحديد صلاحية عمل العملات للنسخة لمدة 180 يوماً فقط . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile .

تحديث eFootball v1.0.0.2022 mobile والبطولات الخاصة بها

بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile للنسخة الجديدة يتم إطلاقها كل مدة أيام معينة . وتكون مرتبطة في منافسات eFootball v1.0.0.2022 الأسبوعية حيث أطلقت البطولات من يوم 6 الشهر الجاري . كما أن المنافسات في لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة لهذا الأسبوع تم تحديدها بعشرة منافسات . تبدأ تصاعدياً حيث أنه المستوي الأسهل حتي تنتهي العشرة منافسات ومن خلال لعبها يمكنك الخروج منها . بأي وقت بعد عدد معين من المنافسات وذلك لتجميع النقاط التي حصلت عليها لدخول المستوي التالي . كذلك بجانب بدأك في بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile للمستوي التالي . ولعب منافسة جديدة وعبر تلك الطريقة وفي كل مرة يتم الخروج مثل أول مرة . تحصل من خلالها علي عدد كبير جداً من عملات GP وبطاقات خاصة في رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 mobile . كما أن تلك المنافسات والتي تحدثنا عنها ينتهي العمل بها يوم 16 من الشهر الجاري . وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” . سنتعرف علي أسعار عملات النسخة الجديدة .

تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile والأسعار الخاصة بالعملات

في كل مرة يتم خوض بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile يتم الحصول علي عملات ولكن في حالة الرغبة . في شراء عملات eFootball Pes تكون أسعارها كالآتي :-

شراء عملات لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة بعدد 100 كوين بسعر 1.09 دولار .

الجديدة بعدد 100 كوين بسعر 1.09 دولار . كما تحدد سعر شراء عدد 1050 كوين بقيمة 11.29 دولار .

كذلك في حالة رغبة اللاعب شراء عدد 12000 كوين بسعر 112.99 دولار .

كما أن شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 mobile يزيد السعر كلما تحدد عدد أعلي من المعروض بسطور المقال .

وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile التي تتم أون لاين .

بطولات لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة online

عرضنا بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile التي يتم خوضها أوف لاين في السطور السابقة . ونتعرف الآن علي ما يتم خوضه online حيث بعد حصولك علي طريقة . تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile عبر المتاجر ستجد داخل النسخة الجديدة . أيقونة تحت مسمي منافسات سريعة تلك التي . يتم خوضها مع لاعبين آخرين علي مستوي العالم كما أن منافسات eFootball v1.0.0.2022 . بهذه الطريقة لا يمكنك من خلالها الحصول علي أي هدايا ولكنها تمتاز بتحديد ثلاث خيارات لخوض المنافسات . سواء داخل المنطقة الخاصة بك أو علي . مستوي العالم أو داخل الدولة المقيم بها لاعب eFootball Pes وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile .

تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile للهواتف

يمكنك تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile عبر المتجر الخاص بنوع هاتفك أو عبر موقع شركة Konami .

عبر المتجر الخاص بنوع هاتفك أو عبر موقع شركة Konami . أدخل علي المتجر الخاص بنوع هاتفك وقم بالبحث عن لعبة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة بمربع البحث بالمتجر .

بمربع البحث بالمتجر . كما أنه أذأ ما رأيت أن هناك سعر معلن لنسخة إي فوتبول بيس الحديثة قم بالدفع عبر بطاقة الائتمان .

بعد الخطوة السابقة قم بالضغط علي زر تنزيل eFootball v1.0.0.2022 mobile .

. كذلك في حالة الرغبة أن يتم تحديث eFootball v1.0.0.2022 mobile يتم الضغط علي “تحديث” وذلك في حالة . وجود النسخة السابقة علي هاتفك من قبل .

يتم الضغط علي “تحديث” وذلك في حالة . وجود النسخة السابقة علي هاتفك من قبل . كما تستغرق خطوات تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile بضعة دقائق ويمكنك ربطها بحساب فيس بوك .

أما فيما يخص شحن كوين إي فوتبول بيس 2022 تم أرفاق مقالات أخري داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

بطولات eFootball v1.0.0.2022 mobile التي من خلالها يتم الحصول علي هدايا متنوعة تستمر حتي يوم 16 . من الشهر الجاري عرضنا التفاصيل الخاصة بها داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .