لامبورجيني أوروس تسجل رقمًا قياسيًا في المبيعات بالسوق المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:28 مساءً - تعد لامبورجيني أوروس من السيارات الأكثر مبيعا في السوق المصري حيث تمكنت من تحطيم عدة أرقام قياسية غير مسبوقة.

وسيتم توفير 10 نسخ فقط من فيناتوس وبالطبع لن يكون السعر أقل من 250000 دولار، وحتما توفر الشركة ما يلزم من تعديلات تساعد في إقناع الزبون إقتناء إحدى هذه النسخ، البداية مع التعديلات على الناحية الميكانيكية، يوجد محرك 8 إسطوانات بسعة 4.0 ليتر يتصل بشاحني تيربو وتم التعديل عليه ليتمكن من إنتاج 900 حصان وتوفير 1100 نيوتن متر من عزم الدوران، علبة التروس ثنائية الكلتش مكونة من 8 نسب تنقل القوة للعجلات الأربعة.

وهذه النسخة المعدلة من لامبورجيني أوروس تستطيع إنجاز مناورة التسارع من 0-100 كلم/س خلال 2.9 ثانية وإمكانية بلوغ سرعة قصوى لغاية 323 كلم/س عوضا عن 305 كلم/س في المواصفات المصنعية، ويبرز الصادم الأمامي من خلال وجود ألياف الكربون بكثافة على كلا من الأطراف السفلية وأطراف الفتحات على الجوانب كما تبرز القطعة الكربونية التي تقسم شبكة التهوئة إلى جزأين.

وأوروس فيناتوس بقوة 900 حصان من الامام غطاء المحرك بدوره أصبح مكونا بالكامل من ألياف الكربون في فيناتوس بجانب وجود فتحات التهوئة في أعلى أقواس العجلات الأمامية وأيضا تحتوي على شفرات كربونية مما يساعد في زيادة تميز مظهر السيارة، الجهة الجانبية بدورها تتمتع بتصميم مميز للجوانب السفلية التي تتمتع بمظهر كربوني لافت بجانب وجود العجلات بقياس 24 بوصة والمكونة من خليط المعادن المعالجة التي تتمتع بوزن خفيف وبالطبع مغلفة بإطارات مصممة لتحمل الأداء العالي.

وحصلت الجهة الخلفية على حصتها من التعديلات والتي تبدأ مع الجناح الخلفي المثبت على الحافة السفلية لصندوق الأمتعة، يبرز أيضا مشتت الهواء الخلفي الذي يحتوي على مخارج العادم بتصميم مميز في الوسط ومحاط بثلاث شفرات على كل جانب مما يضفي طابعا فريدا.

وتم توفير ألوان مميزة للغاية حيث يبرز اللون الأصفر على كافة أنحاء المقصورة بجانب الديكور الكربوني في كل من لوحة القيادة وبطائن الأبواب.