انت الان تتابع خبر شاومي 13 وشاومي 13 برو يصدمون المستخدمين بالاستغناء عن هذه المزايا المهمّة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سربت تقارير حديثة أن شركات تصنيع الهواتف المحمولة شاومي تعزم اطلاق الهواتف الجديدة بمعالج كولكوم الجديد SM8550 الذي سوف يكون خليفةً لمعالج Snapdragon 8 Gen1، ومن المرجح ان يطلق عليه اسم Snapdragon 8 Gen2.

ونقلا عن التسريب الحديث، فانه سوف يكون هناك هاتفان جديدان على الأقل يعملان بهذا المعالج الجديد الذي سوف يقدّم كفاءة أكثر بالطاقة وأداء رائع.

أبرز المزايا التي لن يحصل عليها شاومي 13 وشاومي 13 برو

ومع ذلك، فإن الهاتفين الجديدين Xiaomi 13 و 13 Pro اللذان سوف يعملان بمعالج Snapdragon 8 Gen2 قد لا يكونان بنفس القوة من حيث التصوير ، لأنهما لا يستخدمان كاميرا بيريسكوب تيليفوتو ولن يحصلا على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة Xiaomi 13 ستتميز بميزتين رئيسيتين هما استخدام مادة السيراميك ، واستخدام معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen2. يذكر أنه تم استخدام مادة السيراميك في العديد من هواتف شاومي الرائدة، مثل Xiaomi 11 Ultra.

في الوقت الحالي، ستطلق شركة شاومي في يوليو المقبل هاتفها الجديد Xiaomi 12 Ultra المزوّد بكاميرات Leica.