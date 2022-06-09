آيفون 14 وأهم المواصفات وألوان وسعر هاتف آبل الجديد iPhone 14

هناك انتظار لافت للنظر من جانب الكثير من الناس بخصوص الإصدار الجديد من هاتف آيفون، حيث تعتبر شركة آبل من أشهر الشركات التي تعمل على تصميم هواتف بشكل يناسب تطور المجتمع، وبناء على ذلك نجد أن هناك رغبة كبيرة من جانب هؤلاء الناس بمعرفة المواصفات وأسعار الإصدار الجديد الذي يخص آيفون 14 بالتفاصيل.

آيفون 14

إليكم أبرز مواصفات ومزايا هذا الهاتف الجديد بالشكل الآتي ذكره والتي سوف تنال على إعجاب عشاق الأيفون:

لدى هذا الهاتف شاشة كبيرة الحجم يصل مقياسها إلى حوالي 6.7 بوصة، حيث تعطي صورة على مستوى عال من الدقة، فالشاشة من نوع super retina xdr oled.

كما نجد أن هذا الهاتف لديه ذاكرة عالية الكفاءة، فمساحتها تقدر بحوالي 6 جيجابايت.

ونجد أن هذا الهاتف يدعم خاصية تشغيل شبكة الجيل الخامس، وسرعة هذه الشبكة تقدر بحوالي 3.7 جيجابايت.

ولدى هذا الهاتف حوالي 3 كاميرات أمامية تقدر دقتهم بحوالي 12 ميجا بكسل، فجودة التصوير تصل إلى 4K لعشاق التقاط الصور السلفي.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية مميزة وعالية الكفاءة، حيث تقدر سعتها بحوالي 5000 كللي أمبير،

كما نجد أنها داعمة لخاصية الشحن بصورة سريعة لتحل مشكلة بطارية الآيفون الشهيرة.

ويتوفر من هذا الهاتف أكثر من لون مميز، مثل: الأبيض، والذهبي، والأسود، والفضي.

أسعار آيفون 14

إليكم القائمة الخاصة بأسعار آيفون 14 برو ماكس الجديد بهذا الشكل الآتي:

وصل سعر آيفون 14 إلى حوالي 1099 دولار أمريكي، أي بما يعادل 24 ألف جنيه مصري، وذلك في حال إن كانت سعته تقدر بحوالي 256 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر آيفون 14 ذو ال512 جيجابايت حوالي 1200 دولار أمريكي، أي بما يعادل 28 ألف جنيه مصري.

وعلى الجانب الآخر نجد أن سعره يقدر بحوالي 1400 دولار أمريكي. أي بما يعادل 32 ألف جنيه مصري، وذلك في حال إن كانت سعته تصل إلى 1 تيرا.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص آيفون 14. ومن المنتظر أن يتم طرح هذا الهاتف الجديد في كافة الأسواق خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر خلال العام الجاري. وهذا ما قد أعلنت عنه شركة آبل العالمية.