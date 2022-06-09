كود معرفة رقم اوريدو لشريحتك بكل سهولة ومعرفة رقم الشريحة ورقم نجمة

كود معرفة رقم اوريدو من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، حيث تعتبر شركة اوريدو من أكبر شركات الاتصالات داخل الجزائر، وعملاء هذه الشركة يجدون صعوبة في التوصل إلى رقم اوريدو الخاص بهم، وبناء على ذلك سنقوم بإزالة تلك الصعوبة بعد عرضنا المفصل لهذا المقال.

كود معرفة رقم اوريدو

كي نتمكن من معرفة رقم اوريدو، فكل ما علينا الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم المستخدم بإدخال ذلك الكود: #113*، وبعدها يقوم المستخدم بإجراء الاتصال.

ومن ثم يقوم المستخدم بالنقر على كلمة mon ma bile.

وبعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة mon numbero، ومن بعدها سيظهر أمام المستخدم رقم اوريدو الخاص به مباشرة.

لمعرفة رقم الشريحة

عند اتباع خطوات بسيطة، فيمكن المستخدم أن يتعرف على رقم اوريدو بكل سهولة، وإليكم أبرز هذه الخطوات بالشكل الآتي:

يقوم المستخدم في البداية بإرسال كلمة num، وذلك من خلال رسالة نصية عبر هذا الرقم 333 والتأكد من الكتابة بشكل صحيح.

وبعد دقائق بسيطة، فسيتم إرسال رسالة من جانب شركة اوريدو للمستخدم، فمحتوى هذه الرسالة تخبره برقم اوريدو الخاص به.

ومن الممكن أن يتم معرفة رقم اوريدو، وذلك من خلال الدخول مباشر إلى هذا الموقع، وذلك من خلال الذهاب إلى موقع ooredoo الرسمي وبعد ذلك سيتمكن العميل من معرفة رقم اوريدو الخاص به، وذلك معرفة رصيده المتبقي.

كيفية استخراج رقم نجمة

من خلال مجموعة من الخطوات، فيتمكن العميل من معرفة رقمة نجمة، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

أولًا يقوم المستخدم بإدخال هذا الكود *113*، وبعدها يقوم المستخدم بإدخال رقم 1.

ومن بعدها يكتب المستخدم *، ومن ثم رقم 1، وبعد ذلك يقوم بإجراء الاتصال، وسيتمكن بعدها من معرفة رقم نجمة بصورة صحيحة.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدار حول كود معرفة رقم اوريدو. كما سردنا أيضًا أكثر من طريقة بسيطة من الممكن اللجوء إليها لمعرفة رقم اوريدو. وعرضنا كذلك الطريقة الخاصة بالتوصل إلى رقم نجمة والتي يبحث عنها الكثير من الناس.