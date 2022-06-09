نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Apple Watch SE تشهد خصومات قياسية في البحرين بنسبة تصل إلى 24% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعة Apple Watch SE هي الخيار الأمثل في الوقت الحالي إذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية رائعة، حيث حققت انخفاضًا في الأسعار وصلت نسبته إلى 39 % في المتاجر الإلكترونية عبر البحرين.

خصومات قياسية في البحرين على Apple Watch SE

ويجب العلم أن فرصة الحصول على خصومات لمنتجات آبل في البحرين أمرًا ليس سهلًا، لذلك عندما يكون هناك تخفيض على أحد أكثر منتجات الشركة شهرة، فمن الأفضل الحرص على الحصول عليها سريعًا.

1- ساعة آبل SE رمادية داكنة

يوفر متجر Sharaf DG في البحرين، ساعة آبل باللون الفضي والتي تدعم خاصية الـ GPS بخصم يصل إلى 23% وبسعر يبلغ 109 دينار بحريني.

ويأتي ذلك السعر نزولًا من مبلغ 143 دينارًا، وتأتي الساعة بضمان مدته عامين، علمًا بأن السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والشحن مجاناً.

2- ساعة آبل SE بسوار نايكي

تتوفر الساعة على متجر Sharaf DG بهيكل هيكل وسوار Nike الرياضي.

وفي الوقت نفسه، تأتي بسعر 119 دينارًا وذلك بخصم يصل إلى 24% وذلك نزولًا من 157 دينارًا.

3- ساعة آبل SE بخصم 16%

تتواجد ساعة آبل الذكية من سلسلة SE والمزودة بنظام تحديد المواقع على موقع Intelligent Business Solutions في البحرين.

وفي الوقت نفسه، تأتي بمقاس 40 مم وحافظة فضية من الألومنيوم، بجانب سوار رياضي أزرق، وهي تتوفر بسعر 130 دينار.

وذلك بخصم يصل إلى 16% وذلك نزولًا من سعر 155 دينار.

مميزات ساعة Apple Watch SE

تتعقب الساعة السعرات الحرارية في الجسم ومعدل ضربات القلب، كما تحتوي على نظام تحديد المواقع، إلى جانب أنها تكتشف الأشياء غير الطبيعية في الجسم وهو ما ربما يساعد على إنقاذ حياتك.

ويُذكر أن الشركة الأمريكية كانت قد عقدت مؤتر WWDC، أمس الثلاثاء، للإعلان عن منتجاتها الجديدة.

وتراوحت تلك المنتجات بين نظام التشغيل الجديد للساعات الذكية watchOS 9 وأيضًا نظام التشغيل لهواتف الآيفون iOS 16.

وفي سياق آخر، يتشوق مستخدمو منتجات آبل، لطرح هواتف الآيفون 14 iPhone 14، والذي من المتوقع طرحه في سبتمبر المقبل.

وسيأتي بممزيات قوية لا سيما في نسختي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس.