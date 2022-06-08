نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لتحميل ماين كرافت Minecraft النسخة الأصلية للجوالات في المقال التالي

ماين كرافت Minecraft اللعبة الذي نجحت في تحقيق أعلي نسبة مبيعات للألعاب الإلكترونية حتي يومنا هذا بعد أن تجاوزت مبيعات اللعبة أثنين مليار دولار أمريكي ممها جعلها تتربع في المرتبة الأولي عن جدارة وأستحقاق تعتبر اللعبة من الألعاب البسيطة حيث تم برمجتها وتطويرها بلغة الجافا في عام 199 علي يد مبرمج سويدي الجنسية وحقق نجاحا كبيرا في هذا الوقت مما جعل مايكروسوفت تحاول العديد من المحالات من أجل شراء حقوق تطوير ونشر اللعبة ونجحت بالفعل في الأستحواذ عليها عام 2014 وتعتبر اللعبة مناسبة لمختلف الفئات العمرية خاصة الصغر والمراهقين ونتعرف الان علي أوضاع اللعبة وطريقة تحميل ماين كرافت بسهولة للهواتف الذكية اندرويد وأيفون. الأوضاع المتاحة في لعبة Minecraft: وضع النجاة survival: وبه يقوم اللاعب بتجميع الموارد الطبيعية من البيئة المحيطة به ويسعى للبقاء على قيد الحياة عن طريق بناء مأوى والحصول على طعامٍ كافٍ وقتل الوحوش الضارية التي تهاجم أثناء الليل.

وضع الإبداع Creative: يركز هذا الوضع على الإبداع في البناء. على اللاعب تجميع موارد البناء ثم البدء في تكوين وتركيب مجسم ما، مبنىً أو سفينة أو طائرة للتحرك بحرية داخل عالم ماينكرافت. في هذا الوضع لا يحتاج اللاعب للتركيز على الطعام أو تجميعه.

وضع الشدة Hardcore: وهو وضع خاص باللاعبين المحترفين، تكون الظروف فيه قاسية جداً. كذلك بهذا الوضع تكون العواقب قاسية جدا. فإن فقدت حياتك في اللعب تفقد كل ما جمعت من موارد و كل ما بنيت من مجسمات.

وضع المغامرة adventure: تمت إضافة هذا الوضع حديثاً للعبة إصدار 1.3، وبه تم إضافة الخرائط الخاصة custom Maps ويشبه إلى حد ما وضع النجاة.

وضع المشاهد spectator: في هذا الوضع يمكن للاعب التنقل في عالم ماينكرافت ومشاهدة ما يحدث من منظور شخص آخر أو حتى كائن آخر، كما يمكنك زيارة أصدقائك من اللاعبين الآخرين. يحتاج هذا الوضع إلى مخزون من الموارد. طريقة تحميل ماين كرافت في البداية الذهاب إلي متجر التطبيقات الخاص بالهاتف.

ثم من صندوق البحث تقوم بكتابة minecraft وتبداء الحبث.

بعد ذلك تقوم بدفع ثمن تنزيل اللعبة أحدي الطرق المتاحة.

ثم تقوم بربط اللعبة بحسابات التواصل الأجتماعي وتبداء اللعب. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لتحميل ماين كرافت Minecraft النسخة الأصلية للجوالات - ثقفني

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