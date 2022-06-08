نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب الذهبي 2022 الحديث تعرف عليه وعلي اهم مميزاته واخر تطوراته في المقال التالي

اليوم نتحدث مع متابعينا الكرام عن تطبيق الواتساب الذهبى . فإنه تم تطوير الواتس الذهبى من الواتس الاصلي . وذلك لأنه لدية العديد من المميزات الخاصة بالواتساب الاصلى . فالكثير من المستخدمين يلجأون الية وذلك نظرا لما يتمتع به هذا التطبيق من مميزات كثيرة لمستخدميه فى كافة أنحاء العالم . ويتم تحميلة من خلال جوجل بلاى . فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى سوف نعرض لجميع متابعينا الكرام أهم مميزات تطبيق الواتساب الذهبى . مميزات تطبيق الواتساب الذهبى يوفر تطبيق الواتساب الذهبى لمستخدميه امكانية تشغيل أكثر من رقم هاتف عبر تطبيق الواتساب الذهبى

يمكن لمستخدمية قطع شبكات الانترنت من خلال تطبيق الواتس اب الذهبى .

يمكن للمستخدم مشاهدة الحالة الخاصة بصديقة دون علمة ولا يظهر انة تم مشاهدتها .

تطبيق الواتساب الذهبى يوفر امان كامل لكافة مستخدميه مثل تطبيق الواتساب الاصلى .

تطبيق الواتساب الذهبى يوفر لمستخدميه امكانية استلام الرسائل أو قرائتها دون علم صديقة أنه تم استلامها وقرائتها.

أيضا لا يظهر لصديقه انه تم الاستماع إلى الرسائل الصوتية .

يمكن للمستخدم الاحتفاظ بحالات الواتس الخاصة بصديقة على الهاتف المحمول الخاص به .

يمكن للمستخدم القيام بتغيير خط كتابة الرسائل على برنامج الواتس اب الذهبى .

يمكن ايضا للمستخدم اخفاء انة متصل الآن ولا يمكن لأحد مشاهدته .

يمكن للمستخدم القيام بإرسال فيديو الى اصدقائه يصل حجمه الى 30 ميجا .

يمكن أيضا للمستخدم أن يسترجع الرسائل المحذوفة الخاصة به من تطبيق الواتساب الذهبى .

يمكن للمستخدم القيام بإرسال فيديوهات يصل حجمها الى 30 ميجا ويمكنك اخفاء المحادثات السرية الخاصة بة

يستطيع المستخدم كتابة 250 حرف تقريبا في حالته الخاصة به .

يستطيع المستخدم إرسال أكثر من 90 صورة فى المرة الواحدة .

الواتساب الذهبي يوفر ميزة لمستخدميه بأنه يقوم بتنبية المستخدم إذا كان أحد أصدقائه قام بتحديث صورة شخصية خاصة به انه قام بتحديث حالته الخاصة به .

تطبيق الواتساب الذهبى ليس يتم احتوائه على الاعلانات التى تزعج مستخدميه .

يمكن لمستخدمي تطبيق الواتساب الذهبى القيام بتحميل فيديو على حالتى الخاصة تصل الى 30 ثانية .

يوفر تطبيق الواتساب للمستخدم إمكانية معرفة من قام بزيارة صفحة. عمر شويل - جدة تطبيق واتساب الذهبي 2022 الحديث تعرف عليه وعلي اهم مميزاته واخر تطوراته - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق واتساب الذهبي 2022 الحديث تعرف عليه وعلي اهم مميزاته واخر تطوراته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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