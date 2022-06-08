انستجرام بتقدم ميزة جديدة للوصول للأطفال المفقودين

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الرياض - احمد صلاح - أوضح تطبيق إنستجرام ، إطلاق ميزة جديدة لطوارئ اختطاف الأطفال ، لتسمح للمستخدمين بمشاركة إشعارات الأطفال المفقودين بمنطقتهم.

ميزة انستجرام طوارئ اختطاف الأطفال

يساعد المستخدمين بعد استقبال التنبيه المشارك مع الأصدقاء علي انستجرام، حيث توضح الشركة، في حالة تلقيت تنبيه آمبر علي المنصة، فذلك يعني وجود بحث نشط عن طفل مفقود بالقرب منك من خلال تنبيهات نادرة ومخصصة الي مناطق البحث.

وأضافت المنصة إلى استخدام كافة المعلومات المتوفرة لتحديد الشخص المعروض التنبيهات له، مثل المدينة المدرجة علي حساب المستخدم وخدمات الموقع، في حالة قيد التشغيل.

وتتواجد خدمة طوارئ اختطاف الأطفال بالكامل خلال الأسبوعين القادمين في 25 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، حيث تأمل إنستجرام في توسيع خدمة تنبيهات آمبر للمزيد من البلدان.

تنبيهات إنستجرام حول الطفل المفقود

تشتمل تنبيهات إنستجرام علي معلومات هامة عن الطفل المفقود، وذلك عكس تنبيهات آمبر النصية المرسلة من خلال شركات الاتصالات المتطلبة النقر علي رابط للحصول على معلومات.

وتصل تلك التنبيهات الي مستخدمي التطبيق الأصغر سنًا، فهم يتجاهلون الرسائل النصية، إلا أنّهم يزورون المنصة بشكل متكرر، وتتطور ميزة إنستجرام بالشراكة مع المنظمات مثل المركز الوطني للأطفال المفقودين.

وقام المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغَلين بالمشاركة في تطوير تلك الخدمة بالاضافة الي الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة، والشرطة الفيدرالية الأسترالية ، ومكتب المدعي العام في المكسيك.