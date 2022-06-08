نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات سر Grand Theft Auto: San Andreas طريقة تحميل GTA San Andreas في المقال التالي
عمر شويل - جدة كلمات سر Grand Theft Auto: San Andreas التي تفتح أمامك طريقة اللعبة الممتعة داخل اللعبة . بحصولك علي تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas حيث أن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . يتوفر في نسختها العديد من كلمات السر والأكواد الخاصة بطريقة اللعبة تلك التي تساعدك في . Grand Theft Auto: San Andreas 2022 بأنك تكون مميزاً بين كافة اللاعبين كما تمكنك من الحصول علي العديد من الأسلحة المتطورة القتالية . كذلك بجانب دروع الحماية والدبابات الحديثة في GTA San Andreas الأصلية . كما أن الأزياء الخاصة بالشرطة أيضاً بجانب الدراجات النارية والطائرات الحربية في جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . والعديد من الأشياء الأخري الهامة في GTA V وعبر سطور اليوم بمقال “موقع ثقفني” . سنعرض ما هي خطوات تحميل GTA San Andreas للأندرويد .
كلمات سر Grand Theft Auto: San Andreas
حينما تحصل علي تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عبر المتاجر الرسمية . ستلاحظ العديد من الإضافات الجديدة بعد التحديثات التي تتم علي جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . حيث تقوم شركة Rock Star بتحديث GTA San Andreas في كل فترة . زمنية محددة لكي ما يتم التمتع باللعبة بشكل أفضل في كل مرة يتم التحديث . ولكن ربما يكون هناك العديد من اللاعبين غير قادرين بالحصول علي مفاتيح سر Grand Theft Auto: San Andreas . تلك التي تجعلهم يحصلون علي ما يريدون داخل GTA V كما أن GTA San Andreas للهواتف أثناء لعبها يكون الحصول علي مفاتيح السر ضرورية . وفي السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي مفاتيح السر في جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
كلمات سر Grand Theft Auto: San Andreas
بعد أن يتم تنزيل GTA San Andreas يمكنك استخدام مفاتيح السر الآتية :-
- GTA San Andreas استخدم كود BAGUVIX للحصول علي صحة غير متناهية .
- كما أن Grand Theft Auto: San Andreas 2022 يستخدم بها كود CVWKXAM لأكسجين غير منتهي .
- كذلك في حالة رغبتك للحصول علي ذخيرة أسلحة غير منتهية استخدم كود FULLCLIP .
- أما في حالة رغبتك في الحصول علي سيارات مخففة يجب استخدام الكود VKYPQCV .
- كما يمكنك الحصول علي المظلة في GTA San Andreas الأصلية بكود AIYPWZQP .
- كذلك في حالة الرغبة في عمل هجوم بالصواريخ يمكنك استخدام كود BGLUAWML .
- منع أي مطاردات من الشرطة بعد تحميل لعبة GTA San Andreas للأندرويد عبر كود AEZAKMI .
- وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي بعض تفاصيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
Grand Theft Auto: San Andreas 2022
بعد أن تعرفنا علي بعض كلمات سر Grand Theft Auto: San Andreas في السطور السابقة . تأتي نسخة GTA San Andreas للهواتف بالعديد من الأحداث المشوقة في تحديثاتها الأخيرة . والتي تدور في ثلاث ولايات أمريكية مختلفة كما بجانب ذلك عبر انتقالك بمنطقة TIERRA ROPADA يتم من خلالها البحث عن . منطقة EL QOBRADOS SHERIF كما من خلال تلك المنطقة تجد شخصية اسمها باربرا كذلك بعد أن تجدها . يمكنك الخروج معها في مطعم بأحدي الولايات وهو مطعم جايز دينر كما أن حصولك . علي أزياء الشرطة يمكنك ذلك عبر المفاتيح المشار لها سابقاً . بعد أن تحصل علي تحميل GTA San Andreas للأندرويد التي سنذكر خطواتها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas للأندرويد
عبر المتاجر الرسمية وموقع الشركة الرسمي يمكنك اتباع طريقة تنزيل GTA San Andreas بالخطوات التالية :-
- قم بتسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوعية هاتفك وأبحث عن GTA San Andreas الأصلية .
- كما بعد ظهور GTA San Andreas للهواتف علي المتجر قم بدفع السعر علي المتجر في حالة عرضه .
- كذلك بعد الخطوة السابقة قم بالضغط علي زر تنزيل Grand Theft Auto: San Andreas 2022 .
كلمات سر Grand Theft Auto: San Andreas التي تم عرضها في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” . يمكنك من خلالها الحصول علي العديد من الأدوات المستخدمة في GTA San Andreas للهواتف .
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