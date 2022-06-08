نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفرة البيس لقنوات بين سبورت الناقلة لمباراة مصر و اثيوبيا ضمن تصفيات أمم أفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شفرة البيس لمجموعة قنوات بين سبورت الناقلة لمباراة مصر و اثيوبيا ضمن تتصفيات كأس الأمم الأفريقية، أعلنت قناة بين سبورت 2 الفرنسية عن نقل مباراة مصر و أثيوبيا المقبلة وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، لذا نتناول اليوم تردد القناة و طريقة فك شفرة القناة لمتابعة كافة مباريات بطولة أمم أفريقيا من حيث التصفيات الأولية ثم البطولة ذاتها.

شفرة البيس لمجموعة قنوات بين سبورت

بعد إعلان القناة الفرنسية بين سبورت المفتوحة 2 عن نقل مباراة مصر و أثيوبيا، أصبح يبحث كل العرب عن طرق تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات، على هيئة قناة Free يتم فتحها قبل موعد بدأ المباراة بربع ساعة فقط ثم تختفي بعد نهاية المباراة، علما بأن الإشارة خلال مشاهدة المباراة تكون ممتازة جدا أفضل جودة للصورة، حيث أنه من المقرر إنطلاق صافرة الحكم لبدء مباراة مصر و أثيوبيا في تمام الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة

قناة بي ان سبورت 2 الفرنسية والتي تعمل على جميع أنواع أجهزة الإستقبال العاملة بالإنترنت، لذا كل ما عليك هو النقر على زر MENU من خلال الريموت كنترول، ثم إختيار التركيب ثم قائمة الترددات على القمرالصناعي نايل سات درجة 3.1 درجة شرق، حيث أن التردد الأول هو 10960، معدل الترميز 07500، و الإستقطاب أفقي ثم يتم النقر على علامة البحث ثم OK.

طريقة فك شفرة البيس

حيث نجد أن القناة مشفرة على شفرة بيس، يتم البحث عن التردد الثاني، تردد 10969 ، معدل الترميز 07500، و القطبية أفقي، يتم البحث عن القناة يتم النقر على القناة إضافة شفرة البيس الخاصة بالقناة لكي تعمل علي القمر الصناعي نايل سات، حيث أن الشفرة هي ( 903AE4AE5E317F0E ) فور إضافة الشفرة يبدأ عمل القناة على الفور، مع مراعاة أنه لن تحصل على إشارة من القناة إذا قمت بالبحث عن القناة و إضافة التردد في وقت عدم إذاعة مباراة على القناة، حيث يمكنك الأن متابعة بطولة كأس أمم أفريقيا دون الحاجة إلى دفع مبلغ باهظ يومياً.