نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن كودات ببجي الرسمي موقع Midasbuy لاسترداد احدث اكواد ببجي موبايل 2202 في المقال التالي
كودات ببجي احدث اكواد ببجي 2022 من الموقع الرسمي للعبة والحصول علي جوائز وهدايا كثيرة، إذا كنت تبحث عن أحدث رموز PUBG Mobile 2022، فلسوف نقدم من هذا الموقع أحدث تلك الرموز الخاصة بلعبة PUBG Mobile، كما أن استخدام هذه الرموز يمنحك المكافئات، إذا كنت تبحث عن مكافآت كثيرة من لعبة ببجي فهنا قائمة بأحدث رموز لعبة PUBG Mobile.
كودات ببجي 2022
يتم توفير بعض تلك الاكواد عن طريق فريق PUBG Mobile وذلك عبر الإنترنت، حيث يمكنك استخدام هذه الرموز فهو ليس موقعًا تابعًا لجهة خارجية إنه موقع المطور الرسمي للعبة وهو Midasbuy لذلك لا تقلق بشأن استخدام تلك الأكواد، لا تتوفر أكواد ببجي هذه في جميع المناطق والبلدان التي تحظى فيها PUBG بشعبية برنامج رمز المكافأة مخصص للبلدان التي لا يستطيع الأشخاص فيها شراء UC او Royal Pass او Skins، وقائمة هذه البلدان موجودة على موقع ببجي على الويب، لذلك إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان بلدك مدرجًا في تلك القائمة فأنت تحتاج فقط تحتاج إلى زيارة الموقع الرسمي للتحقق.
اكواد استرداد ببجي 2022
- أولاً سوف تحتاج إلى نسخ معرف الشخصية الموجود في الزاوية اليمنى العليا من اللعبة.
- ثم احصل على رمز PUBG Mobile الصالحة لـلعبة ببجي للحصول على أشكال بدون مقابل.
- ومن ثم انتقل إلى موقع الويب في الأعلى يوجد 3 مربعات وهما:
الأول: التعريف الشخصي وهو من 10 أرقام فقط.
الثاني: إدخال رمز ببجي موبايل المكون من كلمات وأرقام انجليزية.
الثالث: إدخال كود عبارة عن 4 أرقام.
- ثم بعد ذلك رمز التحقق مختلف دائمًا ويرجى تعبئته بعناية.
- بعد ملء جميع المربعات انقر فوق الزر “استرداد” وانتظر لحظة.
شحن كود ببجي
- يتوفر كود QEJZLCIZ5M4 وهو: Gold skin او أيضا Ice skin AKM لأول 500 لاعب لفترة محدودة.
- هناك أيضا مسدس KR 98 عن طريق TIFZQZANGC لفترة محدودة لأول 500 شخص.
- TIFZBH K4A كود سيحصل أول 500 شخص على مظهر عشوائي للمسدس ذي طابع عشوائي.
- كود RAAZBZJGS للحصول علي Orange Skin M416 Limited لأول 500 مرة ولفترة محدودة.
- يتوفر الجلد العشوائي المحدود TIFZBJZWMN AKM لأول 500 شخص لفترة محدودة.
- SDS FIZZ 76F كود خاص بجلود المركبات.
- CSFHWDBTFZ95 كود جلود البندقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع شحن كودات ببجي الرسمي موقع Midasbuy لاسترداد احدث اكواد ببجي موبايل 2202 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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