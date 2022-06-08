طريقة تحميل Efootball 2022 إي فوتبول بيس 2022 للموبيل تعليق عربي

Efootball 2022 إي فوتبول بيس 2022 للموبيل التي تعتبر من أكثر الألعاب بحثا في الفترة الأخيرة لما تتمتع به اللغبة من شعبية عالية بين جميع محبي رياضة كرة القدم في العالم وظهرت للمرة الأولي عام 1998 بعد أن تم برمجتها لصالح منة بلايستيشن للألعاب الإلكترونية ونظر لما حققته اللعبة من نجاح ساحق في هذا الوقت فقد قامت كونامي المطورة للعبة بأصدار العديد من الأجزاء بعد ذلك إلي جانب تطوير نسخة خاصة بالموبيل وإصدارها في عام 2014 وتقوم بتطويرها وتحديثها كل عام ونعرض إليكم ألان طريقة تحميل Efootball 22 للموبيل اندرويد وأيفون وأهم مميزات اللعبة والمواصفات الواجب توافرها في جهازك لتعمل اللعبة بدون حدوث أي مشاكل أو لاج.

طريقة تحميل Efootball 2022 :

لابد من تشغيل خدمة الانترنت على الهاتف الجوال ثم الدخول إلى مخزن التطبيقات في الهاتف.

ثم النقر على كلمة البحث في أعلى الشاشة ثم كتابة اسم اللعبة efootball pes 2022 ثم تتضح اللعبة في بداية الصفحة.

ثم النقر على كلمة تثبيت ثم بعد تحميل اللعبة يتم فتحها وتسجيل المعلومات المطلوبة فيها ليتم اللعب بسهولة مع توفير بعض الأشكال المختلفة لهذه اللعبة من خلال الإنترنت سواء اللعب من خلال المستخدم فقط أو مع لاعب آخر أو من خلال الإنترنت مع أحد الأصدقاء.

مميزات Efootball 2022 :

تتميز إي فوتبول بيس 22 بعدد من المزايا الممتعة وهي كالآتي:

وجود عدد من الرسومات والأشكال الفنية التي تتميز بالصورة الجيدة وأعمال الجرافيك العالية الجودة

تصوير أدق التفاصيل في اللعبة وهي صورة اللاعبين والملابس والعمل على الارتقاء بعمل اللاعبين.

رفع مستوى واقعية اللعب والأدوات المستخدمة في اللعب والقيام بالمنافسة مع العديد من الألعاب من خلال الإنترنت مع أفراد آخرين مجهولين بالنسبة للمستخدم.

بالإضافة إلى القيام باللعب من خلال أحد الأصدقاء أو عن طريق الشبكة المحلية.

أمكانية التحكم في طريقة اللعب مع انتقاء أفراد لفريق اللعب وأمكانية تزويد أعداد الفريق من خلال اضافة أفراد آخرين.

كذلك العمل على تطوير قدرات ومهارات اللاعبين بصفة مستمرة ويتاح إدارة اللاعبين من خلال أكثر من أسلوب ونظام للعب.

متطلبات تشغيل إي فوتبول بيس 22 للاندرويد

لابد من وجود نسخة الأندرويد المتاحة للهواتف الحديثة أعلى من 5.1 ولابد من وجود نظام للمعالجة الرباعية النواة Qiad Cpu ولابد من وجود ذاكرة للوصول العشوائي “الرامات” كحد أقل ليصل إلى 3 جيجا بايت، وذلك لضمان عدم إيقاف هذه اللعبة أثناء اللعب ولابد من وجود مساحة كافية لتحميل اللعبة لأكثر من 2 جيجا بايت.