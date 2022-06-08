نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافات eFootball v1.0.0.2022 هدايا ورفع مستوي لاعبي eFootball v1.0.0.2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافات eFootball v1.0.0.2022 الجديدة التي طرحت مؤخراً علي موقع الشركة الرسمي حيث يتم . تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 وفقاً لشروط معينة تم تحديدها في متطلبات اللعبة . كما أن النسخة الجديدة تأتي عبر قائمة جديدة خاصة في رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 . كذلك فيما يخص تحديث eFootball v1.0.0.2022 بعد التطوير الذي تم علي اللعبة يمكنها أن تعمل علي كافة أجهزة PS5 وغيرها . بجانب أنواع الهواتف الذكية المتعددة كما أن طريقة التشغيل وتحميل eFootball v1.0.0.2022 . علي الهواتف تختلف عن أجهزة PS حيث أن أجهزة PS يجب أن تكون معدة ومرتبطة بحسابك الخاص بمشاركة اللعب دون اتصال . وفي مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل نسخة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة .

إضافات eFootball v1.0.0.2022 النسخة الجديدة

بطولات eFootball v1.0.0.2022 المتعددة في النسخة الجديدة تمتاز بالعديد من التحديثات . التي عادت علي شكل المباريات والملاعب واللاعبين أيضاً كما أن تحديث eFootball v1.0.0.2022 . تأتي بإضافة أصوات متعددة اللغات وهي الإسبانية الانجليزية ، الألمانية البرتغالية ، الفرنسية ، العربية وغيرهما . كذلك بجانب لغات عديدة خاصة بإضافات الشاشة من الخارج كما أن eFootball v1.0.0.2022 mobile . تأتي بالعديد من المميزات الغير موجودة في النسخة السابقة التي سنعرضها في سطور مقال اليوم القادمة “بموقع ثقفني” . التي تتمثل في أكثر من جانب من جوانب إي فوتبول بيس الرائعة .

إضافات eFootball v1.0.0.2022 ومميزاتها الجديدة

تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 بعد أن أتيح في أبريل الماضي وتم سحبه ثانيةً بسبب بعض المشاكل التي ظهرت علي النسخة . تم طرح eFootball 2022 download علي المتاجر من يوم الثاني من يونيو الجاري . كما طرحت بالمميزات التالية :-

تأتي اللعبة بنظام جرافيكي أكثر من رائع يعود علي شكل اللعبة داخلياً وخارجياً بشكل أفضل مما سبق . كما سيتم تحديث اللعبة بشكل منتظم عبر المنصات الرسمية للشركة مع مميزات أجدد في كل مرة . كذلك بجانب رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 يتم عبر قائمة خاصة بذلك داخل اللعبة . طرحت النسخة الأخيرة من إي فوتبول بيس 2022 بمحاكاة للواقع لا مثيل لها في أي لعبة إلكترونية أخري . كما تحتوي بطولات eFootball v1.0.0.2022 بتحليل العديد من عناصر الدفاع والهجوم وتطويعها كيفما ترغب . كذلك تم تطوير الفعاليات الجديدة وتحسينها فيما يخص أسلوب اللعب . وجب التنبيه بأن النسخة الجديدة من eFootball PES أذا قمت بشراءها من PlayStastion بمنطقة اليابان . ستكون العملات صالحة لمدة 180 يوماً فقط . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي أسعار عملات إي فوتبول بيس .

أسعار عملات eFootball v1.0.0.2022 mobile

بعد أن تعرفنا علي بعض من إضافات eFootball v1.0.0.2022 في السطور السابقة نتعرف علي أسعار العملات كالآتي :-

شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 بعدد 100 كوينز بسعر 1.09 دولار .

كما أن كوينز eFootball v1.0.0.2022 والشحن بكمية 1050 بسعر 11.29 دولار .

كذلك في حالة رغبتك في شحن كوين eFootball v1.0.0.2022 mobile بعدد 12000 بسعر 112.99 دولار .

كما أن باقي أسعار شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 تختلف وفقاً للعدد المرغوب شحنه .

وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي كيف يتم رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 .

كيف يتم رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022

من ضمن إضافات eFootball v1.0.0.2022 هي إمكانية رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 وتتم كالآتي :-

بعد أن تقوم بخطوات تحديث eFootball v1.0.0.2022 قم بالدخول علي قائمة “فريقي” وبعدها أيقونة اللاعبين . كما في نسخة اللعبة السابقة سيكون نسبة كبيرة من اللاعبين السابقين قدرتهم أصبحت ضعيفة في طاقاتهم . كذلك في حالة رغبتك في رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 مع اللاعبين القدامي يجب الحصول علي . عدد كبير من بطاقات الطاقة في اللعبة . يجب بعد ذلك أن يتم أختيار أي لاعب مرغوب في رفع مستواه ويتم ذلك عبر قائمة مراحل التدريب ورفع مستواه . كما بعد ذلك أدخل علي قائمة Play Progression واختيار طريقة اللعب ويتم رفع مستوي اللعب نفسه . كذلك في نهاية خطوات مستوي لاعبي eFootball v1.0.0.2022 اختر أيقونة Play Stats . وبعدها أيقونة الاقتراحات وأضغط زر تخزين . بتلك الخطوات يتم رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 بعد أن تقوم بخطوات . تحديث اللعبة علي هاتفك أو تحميل eFootball v1.0.0.2022 النسخة الجديدة .

مميزات أخري في نسخة eFootball v1.0.0.2022 mobile

تأتي إضافات eFootball v1.0.0.2022 بمميزات عديدة نذكر منها الآتي :-

مضاف للنسخة الجديدة العديد من الأندية العالمية والأوروبية بشكل أفضل مما سبق .

كما أن تحديث eFootball v1.0.0.2022 يمكنك من داخله أحياء الأحداث واللحظات المرغوبة عبر قائمة . Icon Moment Series .

يمكنك من داخله أحياء الأحداث واللحظات المرغوبة عبر قائمة . Icon Moment Series . كذلك بجانب إمكانية أن تضم اللاعبين الأساطير الذين ترغب في ضمهم في نسخة eFootball v1.0.0.2022 .

يمكن الحصول علي مميزات ومهارات بتقييم عالي جداً من اللاعبين المميزين بتصميم منفرد عبر فوزك بمباريات المنافسة .

كما يتم تحديث eFootball v1.0.0.2022 بشكل أسبوعي عبر بيانات المباريات التي تم الفوز بها وهي تحديثات خاصة . باللاعبين وكافة الأندية داخل إي فوتبول بيس .

بشكل أسبوعي عبر بيانات المباريات التي تم الفوز بها وهي تحديثات خاصة . باللاعبين وكافة الأندية داخل إي فوتبول بيس . يمكن تحديث تصاميم الملابس الخاصة باللاعبين والبيانات الخاصة بالتعليق الصوتي في إي فوتبول بيس .

وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 .

خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022

تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 عبر المتجر الرسمي المعتمد الخاص بنوع هاتفك . قم بتسجيل الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك وأبحث عن eFootball v1.0.0.2022 . كما بعد ظهور اللعبة داخل المتجر أضغط زر eFootball 2022 download . كذلك في حالة أن النسخة السابقة موجودة علي هاتفك كل ما عليك هو تحديث eFootball v1.0.0.2022 . وفي السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنتعرف علي هدايا إضافات eFootball v1.0.0.2022 .

هدايا نسخة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة

نسخة eFootball v1.0.0.2022 mobile تأتي مع هدايا متعددة عبر المباريات التي يتم لعبها بدون أنترنت . وحصولك علي الهدايا عبر أربعة بطولات مختلفة وبعد الفوز بها يكون قيمة الهدايا هي 400 ألف من . عملات GP كما أن في حالة الفوز بتلك البطولات تحصل علي العديد من بطاقات . يمكنك من خلالها رفع طاقات لاعبين eFootball v1.0.0.2022 كما ذكرنا سابقاً . ولكن يمكنك الحصول علي تلك الهدايا وغيرها في الوقت المحدد من شركة . كونامي حيث أن في كل مرة يتم الحصول علي هدايا إي فوتبول بيس 2022 تكون محددة بعدد معين من الأيام . حيث أن تلك الهدايا محدداً الحصول عليها حتي يوم 16 يونيو الجاري كما هو موضحاً بالصورة المرفقة .

إضافات eFootball v1.0.0.2022 المتعددة والتي ذكرنا منها البعض داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” . يمكنكم الحصول علي النسخة الجديدة عبر المتاجر الرسمية المعتمدة لشركة كونامي .