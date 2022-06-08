سامسونج Galaxy Xcover 6 Pro تفاصيل ومزايا مهمّة لم تعرفها من قبل تظهر للعلن لاول مرة .. تعرف عليها!

وهذا الهاتف ظهر بالفعل في بعض التسريبات مؤخرًا، وقد تم رصده أيضًا على منصة Google Play Console التي تشير إلى إطلاقه الوشيك.

الآن، ظهر الهاتف الرائد القادم على موقع شهادة البلوتوث (Bluetooth SIG) حيث تم كشف بعض التفاصيل الجديدة.

تؤكد قائمة شهادة البلوتوث (Bluetooth SIG) بعض التفاصيل المهمّة حول هاتف Galaxy Xcover 6 Pro. سيأتي الهاتف الجديد خليفةً لهاتف Galaxy XCover Pro الذي تم الكشف عنه في عام 2020. ومن المثير للاهتمام أن القائمة تؤكد بأن إطلاق الهاتف القوي والجديد قد أصبح قريبًا جدًا.

تكشف القامة أيضًا بعض أرقام الطرز الخاصة بالهاتف، وربما الأرقام الإقليمية: SM-G736B و SM-G736B_DS و SM-G736U_NA_XAU و SM-G736U1_NA_XAA و SM-G736W_NA_XAC.

مواصفات Galaxy Xcover 6 Pro (تسريبات)

تم رصد هاتف Galaxy XCover 6 Pro القادم سابقًا على قاعدة بيانات Geekbench المعيارية وقاعدة بيانات Google Play Console. أكدت القائمة بالفعل أن الهاتف الذكي القادم سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G.

كذلك، سيتضمن معالج رسوميات Adreno 642L وسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام). سيعمل الهاتف أيضًا بنظام أندرويد 12 مباشرة خارج الصندوق، ومن المرجح أن توفر الشركة أحدث إصدار من واجهة One UI 4.1 مباشرة.

وبحسب قائمة Google Play Console ، سيحصل الهاتف على دقة شاشة +Full HD تبلغ 2,408 × 1,080 بكسل، وكثافة 405 بكسل في الإنش. وفقًا للتسريبات السابقة، سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، ويمكننا توقع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز أو 120 هرتز.

سيحصل الجهاز على دعم لمدة 4 سنوات من ترقية نظام التشغيل أندرويد، وتبلغ أبعاده 169.5 × 81.1 × 10.1 ملم.

سيأتي Samsung Galaxy XCover 6 Pro بكاميرا مزدوجة وفلاش LED ثنائي اللون. سيحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ شحن USB من النوع C.