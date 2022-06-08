نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هواتف سامسونج الأكثر شهرة في الأسواق لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجلت هواتف الشركة الكورية سامسونج أعلى نسبة مبيعات في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بسبب توافق السعر والامكانيات مع أغلب الطبقات الاجتماعية، وتحرص شركة سامسونج كل عام على طرح العديد من الأجهزة المتطورة بتقنيات عالية وتفاوت في الأسعار، لذلك نجد هناك حرص من قبِل عشاق اقتناء هواتف سامسونج على متابعة أسعار هواتف سامسونج في الأسواق.

أسعار هواتف سامسونج في الأسواق

شهدت الأيام القليلة الماضية اصدار قرار صارم من شركة سامسونج يخص تقليص عدد انتاج الهواتف المحمولة، حيث أصبحت الشركة تنتج ٢٨٠هاتف فقط بعد أن كانت تنتج ٣١٠ مليون هاتف وفيما يلي نذكر أسعار هواتف سامسونج في الأسواق:

سعر هاتف Samsung Galaxy A73 5G

سجل الهاتف سعر ١١٠٠٠جنيه مصري في الأسواق المحلية، ويتمتع الهاتف بسعة تخزين داخلية وصلت إلى ١٢٨ جيجا بايت، هذا بالاضافة إلى ٨جيجا بايت كسعة لذاكرة الوصول العشوائي، أما الهاتف من نفس الطراز الذي يحمل ذاكرة تخزين ٢٥٦جيجا بايت مع ٨ جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي فقد سجل سعر ١٢٠٠٠ جنية مصري.

سعر هاتف Samsung Galaxy A33 5G

بعد مراجعة الاحصائيات تم تسجيل سعر الهاتف بمبلغ ٧٨٠٠ جنيه مصري وقد تم طرح الهاتف بنسخة واحدة ذات سعة ١٢٨ جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي ٨ جيجا بايت.

سعر هاتف Samsung Galaxy A13

تم طرح اصدارين من الهاتف يتفق كلاهما في كافة المميزات عدًا ذاكرة التخزين الداخلية، فقد تم طرح عدة أجهزة تحمل ذاكرة داخلية ٦٤جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي ٤ جيجا بايت وقد سجل الهاتف سعر ٤١٠٠ جنيه مصري، أما عن الاصدار الأخر فهو يحمل ذاكرة داخلية بسعة ١٢٨جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي ٤ جيجا بايت بسعر ٤٦٠٠ جنيه مصري.

سعر هاتف Samsung Galaxy A23

سجل الهاتف سعر ٥٣٠٠جنيه مصري وذلك للنسخة ذات الذاكرة الداخلية بسعة ١٢٨ جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي ٤ جيجا بايت، أما النسخة ذات ذاكرة داخلية بسعة ١٢٨ جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة ٦ جيجا بايت فقد سجلت سعر ٥٧٠٠ جنيه مصري.