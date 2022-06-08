شركة شاومي تتجاوز آيفون بهاتف مواصفاته خارقة.. مواصفات وسعر Redmi Note 11E Pro الجديد !!

وبين موقع "gsmarena" التقني، إن هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E Pro، يمتاز بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 360 هرتز، وتدعم الشاشة مجموعة واسعة من ألوان DCI-P3 ولها سطوع نموذجي يبلغ 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة في أشعة الشمس، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5. ولأجل عشاق التصوير، يقدم شاومي Redmi Note 11E Pro، بكاميرا رئيسية خلفية بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بعدسة مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل قادرة على التقاط صور سيلفي ومحادثات الفيديو بجودة عالية، كما تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

إلى جانب ذلك، يدعم هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E Pro، الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، ثماني النواة المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بما يصل إلى 1 تيرابايت.

كما تشمل الميزات الأخرى بهاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E Pro، خيارات الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G أوLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth v5.1 و GPS / A-GPS ومكبر الأشعة تحت الحمراء (IR)، إضافة إلى منفذ USB Type-C ومقبس لسماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.

شاومي جهزت الهاتف بمكبرات صوت ستيريو معتمد من ”Hi-Res Audio“، ويتضمن هاتف Redmi Note 11E Pro، مستشعرات مقياس التسارع والضوء المحيط والغيروسكوب، ومقياس المغناطيسية، ومستشعر القرب ومستشعر بصمة على الإطار الجانبي للجهاز، مع هيكل مسطح بمعيار IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء. ويحزم هاتف شاومي Redmi Note 11E Pro، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، يمكن شحنها من صفر إلى أكثر من 50٪ في غصون 15 دقيقة فقط، بواسطة الشاحن المرفق بالعلبة وكذلك كابل USB-C، بقدرة 67 وات.

سعر هاتف شاومي Redmi Note 11E Pro هذا ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11E Pro، باللون الأسود، والأزرق، والأبيض، للبيع في السوق الصيني، مقابل سعر 190 دولار (اي ما يعادل 2900 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 128 جيجابايت، وبسعر 205 دولار (اي ما يعادل 3200 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت.