انت الان تتابع خبر عملاق الهواتف .. سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro المذهلة .. هل يعد الأفضل في فئته السعرية؟! (تعرف عليه) والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - شركـة هـاتف اوبو تصدر برو 7 بسعر هو الافضل وبمميزات مذهلة وقد أستطاعت شركة أوبو الصينية أجتياح السوق خلال فترة زمنية بسيطة وكسبت ملايين العملاء بسبب هواتفها التي تتحمل ضغط العمل وتعيش لعمر أطول .
واليوم نعرفكم من خلال المقال الآتي على هاتف اوبو رينو 7 مواصفاته وعيوبه وسعره وكل ما يتعلق به تابع معنا :-
نقدم لك الآن ومواصفات وسعر هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro، هذه المعلومات التي تهم كل من يقبل على شراء هاتف ذكي ذو إمكانيات للأستخدام اليومي الثقيل أو لاستخدامة للالعاب الاكترونية .
المواصفات :-
1_الشاشة: يمتلك اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro شاشة من نوع أموليد Amoled.
البصمة: يوجد بالهاتف مستشعر بصمة مدمج بالشاشة.
2_المعالج: يأتي هاتف أوبو بمعالج ميديا تك المثالي للاستخدام اليومي.
3_الذاكرة العشوائية: أو كما يطلق عليها أيضا الرامات، يمتلك الهاتف رامات تصل حتى 12 جيجا.
4_الذاكرة الداخلية: الموبايل يمتلك ذاكرة 256 جيجا بايت.
5_الكاميرا الرئيسية: هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro يمتلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ميكرو بدقة 2 ميجا بكسل.
الكاميرا الأمامية: كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.
6_البطارية: تبلغ سعة بطارية الهاتف 4500 ميللي أمبير.
الألوان: يأتي الهاتف باللونين الأزرق والأسود، لتوفير 7_خيارات أكبر أمام العميل.
سعر اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro:-
يتساءل الكثيرون عن سعر هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro ذو المواصفات المثالية. في الواقع يختلف السعر في السوق في كل يوم، لكن بشكل عام يتراوح السعر بين 8000 جم و 8500 جم. كل ما عليك التعرف على سعر الهاتف في السوق، ومقارنته بين المراكز التجارية؛ من ثم العزم على شراءه من المركز الذي يوفر أفضل سعر.
بعض المميزات الأخرى :-
يتميز الهاتف بكاميرا خلفية وسيلفي قويتين، يناسبان عشاق التقاط الصور الفوتوغرافية.
عيوب الهاتف :-
1_لا يدعم مقاومة الغبار أو الماء؛ ولعل هذا ليس عيبا قويا لأنه لا يوجد بمعظم هواتف هذه الفئة السعرية.
2_ لا يقدم لمبة خاصة بالإشعارات، على الرغم من وجود الكثير من الهواتف في نفس الفئة السعرية وأقل منها يقدمون هذه الميزة الرائعة .
هاتف اوبو رينو 7 مناسب لمن يلحثون عن هاتف بعمر طويل وللاستخامات الكثيرة والمرهقة كالالعاب بمختلف أنواعها خيث أنه يمتلك معالج قوي يستحمل الاستخدام اليومي والثقيل .