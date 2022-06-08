عملاق الهواتف .. سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro المذهلة .. هل يعد الأفضل في فئته السعرية؟! (تعرف عليه)

واليوم نعرفكم من خلال المقال الآتي على هاتف اوبو رينو 7 مواصفاته وعيوبه وسعره وكل ما يتعلق به تابع معنا :-

نقدم لك الآن ومواصفات وسعر هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro، هذه المعلومات التي تهم كل من يقبل على شراء هاتف ذكي ذو إمكانيات للأستخدام اليومي الثقيل أو لاستخدامة للالعاب الاكترونية .

المواصفات :-

1_الشاشة: يمتلك اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro شاشة من نوع أموليد Amoled.

البصمة: يوجد بالهاتف مستشعر بصمة مدمج بالشاشة.

2_المعالج: يأتي هاتف أوبو بمعالج ميديا تك المثالي للاستخدام اليومي.

3_الذاكرة العشوائية: أو كما يطلق عليها أيضا الرامات، يمتلك الهاتف رامات تصل حتى 12 جيجا.

4_الذاكرة الداخلية: الموبايل يمتلك ذاكرة 256 جيجا بايت.

5_الكاميرا الرئيسية: هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro يمتلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ميكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

6_البطارية: تبلغ سعة بطارية الهاتف 4500 ميللي أمبير.

الألوان: يأتي الهاتف باللونين الأزرق والأسود، لتوفير 7_خيارات أكبر أمام العميل.

سعر اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro:-

يتساءل الكثيرون عن سعر هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro ذو المواصفات المثالية. في الواقع يختلف السعر في السوق في كل يوم، لكن بشكل عام يتراوح السعر بين 8000 جم و 8500 جم. كل ما عليك التعرف على سعر الهاتف في السوق، ومقارنته بين المراكز التجارية؛ من ثم العزم على شراءه من المركز الذي يوفر أفضل سعر.

بعض المميزات الأخرى :-

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية وسيلفي قويتين، يناسبان عشاق التقاط الصور الفوتوغرافية.

عيوب الهاتف :-

1_لا يدعم مقاومة الغبار أو الماء؛ ولعل هذا ليس عيبا قويا لأنه لا يوجد بمعظم هواتف هذه الفئة السعرية.

2_ لا يقدم لمبة خاصة بالإشعارات، على الرغم من وجود الكثير من الهواتف في نفس الفئة السعرية وأقل منها يقدمون هذه الميزة الرائعة .

هاتف اوبو رينو 7 مناسب لمن يلحثون عن هاتف بعمر طويل وللاستخامات الكثيرة والمرهقة كالالعاب بمختلف أنواعها خيث أنه يمتلك معالج قوي يستحمل الاستخدام اليومي والثقيل .