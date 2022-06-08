Oppo A77 5G هاتف اقتصادي جديد من شركة أوبو | مواصفات وسعر الهاتف

Oppo A77 5G هاتف اقتصادي جديد ينضم إلي سلسلة أجهزة شركة أوبو من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لهذا العام. حيث أعلنت الشركة مؤخراً في تايلاند عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها من عائلة الـA وهو هاتف Oppo A77. يعتبر الهاتف الجيل الجديد من هاتف Oppo السابق Oppo A76 و Oppo A74. يأتي الهاتف لينافس بشدة في أسواق الهواتف الاقتصادية وذلك بما يقدمه من مميزات ومواصفات داخلية. فالهاتف يأتي مع بطارية عملاقة بمعدل شحن سريع ، مع شاشة تدعم معدل تحديث 90 هيرتز. بالإضافة إلي معالج Dimensity 810 من شركة ميديا تيك. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Oppo A77 5G الجديد.

مواصفات هاتف Oppo A77 5G :

‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 190 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

أيضاً يتوفر الهاتف بدعم وجود مدخل لكارت الميموري مكان الشريحة الثانية ، لذلك يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف بسهولة.‌

أما عن الحماية فالهاتف يأتي بشهادة IPX4 ، والتي تدل علي وجود بعض المقاومة للهاتف ضد الماء.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 إنش ، تتوفر بجودة HD+ مع دقة 720×1612 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة أيضاً من جسم الهاتف نسبة تصل إلي حوالي 89.8% ، مع أبعاد العرض 20:9 والتي تستغل المساحة المتاحه لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تصل درجة سطوع الشاشة تصل إلي حوالي 600 شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة مناسبة ووضوح للشاشة في وجود أشعة الشمس.‌

الشاشة أيضاً تأتي بدعم معدل التحديث 90 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، مع وجود أحدث إصدار واجهة مستخدم أوبو الخاصة والمميزة ColorOS 12.1.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

نواتي المعالج الأقوي تأتي من نوع Cortex-A76 ، بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أيضاً يوجد بالمعالج ستة أنوية آخري متبقية تأتي من نوع Cortex-A55 ، وتعمل بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من شركة ARM ومن نوع Mali-G57 MC2.‌

الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط من سعة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

رامات الهاتف تتوفر من نوع LPDDR4x ، مع دعم ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 السريع.

كاميرا هاتف Oppo A77 5G :

‌الكاميرا الأمامية المتوفرة بالهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم تصوير الـPanorama وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يتوفر الهاتف أيضاً مع إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتميز بدعم خاصية PDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الكاميرات تتوفر بدعم خاصية الـHDR و Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات هاتف Oppo A77 5G تأتي من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة وعالية.‌

يأتي أيضاً مع دعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف بخاصية الـFace Unlock عن طريق بصمة الوجه.‌

الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 53% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن بالهاتف أيضاً يتوفر من نوع Type C 2.0 السريع ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

متوفر من الهاتف نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأسود ، والأزرق.

سعر هاتف Oppo A77 5G :

‌290 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 5400 جنية مصري.

ذلك هو السعر الرسمي الذي تم الإعلان عنه للهاتف في تايلاند ، مع بدأ مبيعات الهاتف داخل الأسواق في تايلاند يوم 10 القادم وفي إنتظار توافر الهاتف للأسواق العالمية في القريب العاجل.