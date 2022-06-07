نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية استرجاع الفيزا وما هي أسباب سحب الفيزا في المقال التالي
في الفترة الأخيرة انتشر استخدام الفيزا والتحول الرقمي بشكل كبير والتي يتم استخدامهم في سحب المرتبات وصرف المعاشات وذلك عن طريق ماكينات الصرف الآلي ATM وأيضاً إدارة للحسابات والإيداع وهو عبارة عن وضع الفلوس في البنك والسحب، وفي بعض الأحيان يحدث مشاكل عند سحب الفيزا من الماكينات في أثناء عملية الاستعلام عن النقود أو عملية الاستعلام عن الرصيد الذي يوجد في البنك.
أسباب سحب ماكينة الصرف الآلي بطاقة الفيزا
في بعض الحالات يتم سحب ماكينة الصرف الآلي لبطاقة الفيزا، وهذه الحالات عبارة عن:
- الحالة الأولى: كتابة كلمة المرور باسورد الخاص بالفيزا بطريقة خطأ أكثر من ثلاث مرات بشكل مستمر على مدار 24 ساعة.
- الحالة الثانية: تأخير العميل عن كتابة الباسورد الخاص به بعد إدخال الفيزا في ماكينة الصرف الآلي.
- الحالة الثالثة: عندما تكون الفيزا الخاصة بك منتهية الصلاحية، وتقوم بإدخالها في ماكينة الصرف الآلي.
- الحالة الرابعة: إذا قام أحد الأشخاص بالبلاغ عن ضياع الفيزا أو عن سرقتها، وفي تلك الحالة يتم سحب الفيزا بشكل مباشر من قبل البنك.
- الحالة الخامسة: يقوم البنك بسحب الفيزا إذا كان موجود عطل ما في ماكينة الصرف الآلي.
- الحالة السادسة: بعد قيام العميل بالسحب أو الاستعلام أو إيداع واستغرق وقت طويل في سحب الفيزا من ماكينة الصرف الآلي.
خطوات استرجاع الفيزا
توجد مجموعة من الخطوات يجب القيام بها حتى يستطيع العميل استرجاع الفيزا الخاصة به، وهذه الخطوات عبارة عن:
- الخطوة الأولى: يجب القيام بالاتصال بالخط الساخن الخاص بخدمة العملاء وبعد ذلك البلاغ عن رقم ماكينة الصرف الآلي وعنوانها ووقت قيام ماكينة الصرف بسحب الفيزا.
- الخطوة الثانية: إذا كانت ماكينة الصرف الآلي اليت قامت بسحب الفيزا توجد داخل فرع من فروع البنوك، سوف تقوم بالاحتفاظ بالفيزا داخل فرع البنك حتى يذهب العميل في اليوم الثاني لكي يستلمها.
- الخطوة الثالثة: إذا كانت ماكينة الصرف الآلي تابعة لبنك آخر فيجب على العميل القيام بإيقاف الفيزا عن طريق طلب فقدانها، على أن يقوم باستعادة الفيزا في أقرب وقت، وسوف يتم طباعة فيزا جديدة بدلاً من المفقودة خلال أسبوع واحد فقط.
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