طريقة تنزيل gta san andreas جراند ثيفت اوتو سان اندرياس للاندرويد والايفون

gta san andreas جراند ثيفت اوتو سان اندرياس التي تم إصدارها عام 2005 لصالح منصة الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن واستطاعت تحقيق نسبة مبيعات عالية في ذلك الوقت مما دفع شركة روكستار المطورة للعبة لنشر المزيد من التحديثت لها وتم إطلاق نسخة خاصة بالجوالات في عام 2015 لتزيد شعبية اللعبة منذ هذا التاريخ نظرا لاستخدام الغالبية العظمي من سكان العالم للهواتف الذكية وتدور القصة الاساسية للعبة عن رجل عصابات يقرر العودة مرة أخري للولاية وتجميع الأخوة والأصدقاء للسيطرة علي المدينة ونتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريق تحميل gta san andreas لمختلق الهواتف الذكية بنظامي اندرويد وأي أو أس بطريقة شرعية.

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس:

الإصدار الأحدث متاح لجميع أجهزة الأندرويد و IOS

اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبلايستيشن والإكس بوكس

رسومات محسنة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لرؤية أفضل

رسومات الأشخاص محسنة الإضاءة والخطوط والألوان لمزيد من المصداقية

إمكانية التحكم في إعدادات الجرافيكس

70 ساعة من اللعب المتنوع

الحفظ التلقائي للبيانات أثناء اللعب

في حال فشل المهمة، يمكن الاستكمال من آخر نقطة حفظ وليس من بداية المهمة

إمكانية الربط بـ Social Club لتحقيق الحفظ السحابي Cloud Save Support

يمكن استخدام الحفظ السحابي Cloud Save Support للتنقل بين الأجهزة المختلفة

تحكم ثنائي يشمل عصا التحكم Dual Analogue Stick للتحكم في الحركة والكاميرا أيضاً

ثلاث خطط مختلفة للتحكم في اللعبة يمكن الاختيار بينها حسب الرغبة؛ فيمكنك إظهار الأزرار فقط إذا رغبت

اللعبة تدعم التحكم الخارجي بواسطة MoGA Wireless Game Controller و البلوتوث و لوحات USB

مواصفات اللعبة:

يتميز تطبيق لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس للهواتف المحمولة بعدد من المواصفات المخصوصة، كما أن الهواتف أيضاً تحتاج لمواصفات خاصة ومحددة لتدعم تشغيل اللعبة. لنتعرف عليها.

اللعبة متاحة باللغات التالية: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية واليابانية والروسية.

التقييم العمري للعبة هو 17+؛ فهي تحتوي على مشاهد عنف ودم وألفاظ نابية

حجم اللعبة كبير نسبياً وهو 1.2 جيجا بايت

إصدار اللعبة هو 2.0 للأندرويد و 2.2 للأيفون

تحتاج اللعبة إصدار أندرويد 7.0 أو أحدث

تحتاج اللعبة إصدار IOS 8.0 أو أحدث، Mac OS 11.0 أو أحدث

تطبيق اللعبة ليس مجانياً، وإنما بتكلفة تقترب من 7 دولار أمريكي أي ما يقارب 27 ريال سعودي

طريقة تحميل gta san andreas