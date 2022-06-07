نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تطلق إصدار جديد وهو Apple iOS 16 بمميزات جديدة كلياً تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال Apple iOS 16، حيث استعرضت Apple يوم أمس الموافق 6/ يونيو/ 2022 نظام التشغيل iOS 16، والذي يقدم أكبر تحديث على الإطلاق لشاشة القفل وميزات مشاركة واتصال وذكاء جديدة، تغير معًا طريقة تجربة المستخدمين لـ iPhone، بحيث يقدم iOS 16 مكتبة صور iCloud المشتركة لمشاركة مجموعة من الصور مع العائلة بسلاسة وتحديثات للرسائل والبريد التي تساعد المستخدمين في البقاء على اتصال بسهولة، وتحسينات قوية للنص المباشر والبحث المرئي، وهو يمثل الإصدار الأخير الذي أعلنت عنه شركة التقنية الأمريكية أبل بحيث يمثل طفرة في مجال الهواتف الذكية، وهذا ما تسعى إليه دائماً شركة Apple للتصدر والتميز في مجال البرمجة والتقنيات الحديثة.

أهم ما يميز إصدار Apple iOS 16 :

فالجدير بالذكر أن شركة Apple هي واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والبرامج والخدمات عبر الإنترنت، والتي استطاعت على مدار عقود من الزمن أن تثبت جدارتها في هذا المجال وتأخذ مكانتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة فقد تم اعتبارها في العام الحالي 2022 ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، ومن خلال موقع ثقفني نتطرق معكم إلى اهم ما أعلنت عنه الشركة بخصوص الإصدار الجديد iOS 16.

فمن أهم المميزات التي كشفت عنها Apple هي؛ تجربة قفل شاشة جديدة كليًا وطرقًا جديدة للمشاركة والتواصل في iOS 16، بحيث تصبح شاشة القفل شخصية وجميلة ومفيدة بدرجة أكبر مع نظام التشغيل iOS 16. وبتأثير جديد متعدد الطبقات، حيث يتم تعيين موضوعات الصور ببراعة أمام الوقت على شاشة القفل، مما يخلق إحساسًا بالعمق ويمكن للمستخدمين أيضًا تغيير مظهر التاريخ والوقت باستخدام أنماط الكتابة المعبرة واختيارات الألوان.

حيث قال كريج فيديريغي ، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في Apple: “يعد iOS 16 إصدارًا كبيرًا مع تحديثات ستغير الطريقة التي تتعامل بها مع iPhone”. “لقد أعدنا تصور كيف تبدو شاشة القفل وتعمل مع ميزات جديدة ومثيرة تجعلها شخصية ومفيدة أكثر ، وقدمنا ​​مكتبة الصور المشتركة على iCloud للعائلات ، وتبسيط الاتصال من خلال الإمكانات الجديدة في الرسائل والبريد ، واستفدنا من الذكاء المحسّن مع تحديثات Live Text والبحث المرئي “.

كما تتميز Lock Screen بأدوات مستوحاة من تعقيدات Apple Watch ، مما يسهل الحصول على المعلومات في لمح البصر ، مثل أحداث التقويم القادمة، والطقس، ومستويات البطارية، والتنبيهات، والمناطق الزمنية، وتقدم حلقة النشاط وغيرها العديد.

Lock Screen بأدوات مستوحاة من تعقيدات Apple Watch ، مما يسهل الحصول على المعلومات في لمح البصر ، مثل أحداث التقويم القادمة، والطقس، ومستويات البطارية، والتنبيهات، والمناطق الزمنية، وتقدم حلقة النشاط وغيرها العديد. الأنشطة الحية من Apple iOS 16 : وهي ميزة جديدة تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بالأشياء التي تحدث في الوقت الفعلي، مثل لعبة رياضية أو تمرين أو مشاركة أو طلب توصيل طعام وغيرها… مباشرة من شاشة القفل.

من وهي ميزة جديدة تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بالأشياء التي تحدث في الوقت الفعلي، مثل لعبة رياضية أو تمرين أو مشاركة أو طلب توصيل طعام وغيرها… مباشرة من شاشة القفل. تمت إعادة تصميم الإشعارات: بحيث يتم عرضها من الأسفل، مما يضمن حصول المستخدمين على رؤية واضحة لشاشة القفل المخصصة الخاصة بهم.

مميزات إضافية، ابحث عن التوازن مع التركيز:

التركيز أكثر قوة ، وأسهل في الإعداد ، ويتصل الآن بـ Lock Screen ، مما يوفر للمستخدمين طريقة لربط خلفية Lock Screen وعناصر واجهة المستخدم بتركيز معين. لتنشيط التركيز ، يمكن للمستخدمين ببساطة التمرير إلى شاشة القفل المقابلة. باستخدام عوامل تصفية التركيز ، يمكن لتطبيقات مثل التقويم والبريد والرسائل و Safari عرض المحتوى ذي الصلة فقط بتركيز المستخدم ، مما يساعدهم على إيجاد توازن أفضل.

مع العلم أن معاينة مطور Apple iOS 16 متاحة لأعضاء برنامج مطوري Apple على موقع مطوري آبل ابتداءً من اليوم، وستتوفر نسخة تجريبية عامة لمستخدمي iOS الشهر المقبل على موقع بيتا آبل. وستتوفر ميزات البرامج الجديدة هذا الخريف كتحديث مجاني لبرنامج iPhone 8 والإصدارات الأحدث، مع العلم أن الميزات عرضة للتغيير وقد لا تتوفر بعض الميزات في جميع المناطق أو بجميع اللغات.