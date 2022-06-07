طريقة إخفاء قائمة الأصدقاء على فيسبوك بخطوات بسيطة

يسعى العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة لمتابعة تطبيق فيسبوك Facebook، حيث أنه يعتبر من أكثر المنصات الاجتماعية التي تحرص على توفير أعلى درجات الخصوصية والأمان لمستخدميها، وذلك من خلال توفير أدوات الخصوصية في إعدادات التحكم الخاصة بالتطبيق التي يمكن الوصول إليها في البروفيل الخاص بك، والتي تشمل الصور وقائمة الأصدقاء والتحديثات وغيرها من الأمور الهامة، حيث أن المستخدم يستطيع إخفاء العديد من تلك المعلومات وخاصة قائمة الأصدقاء الموجودة على حسابه.

خطوات إخفاء قائمة الأصدقاء على فيسبوك

يعطي تطبيق Facebook درجة تحكم عالية من أجل خصوصية المستخدم ولاسميا إخفاء قائمة الأصدقاء عن كل الناس، كما يمكن إخفاء تلك القائمة عن أشخاص محددين، وهنا على المستخدم أن يقوم بتحديد هؤلاء الأشخاص الذي يريد عدم رؤيتهم لقائمة الأصدقاء، ويجب الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدم رؤية الأصدقاء المشتركة بينكما البعض “mutual friends”، وذلك حتى وإن أخفيت قائمة الأصدقاء عن الكل.

وهنا يجب التأكيد على مستخدمي تطبيق فيسبوك انه يمكنك الآن إخفاء قائمة الأصدقاء بكل سهول ويسر، وذلك من خلال خطوات بسيطة من الهاتف الذكي وفقاً لما ذكرة موقع Howtogeek كما يلي:

يجب في البداية أن يقوم المستخدم بفتح التطبيق على الهاتف.

النقر على الـ3 خطوط الأفقية الموجودة في الشاشة.

ضرورة فتح القائمة ثم التمرير إلى الأسفل ثم لنقر على الإعدادات والخصوصية.

من قائمة الإعدادات والخصوصية يجب اختيار الإعدادات أو Settings.

يجب عليك التمرير لأسفل حتى قسم “الجمهور والرؤية”، ثم النقر على “كيف يبحث الأشخاص عنك ويتواصلون معك”.

هنا يجب الضغط على “من يستطيع رؤية قائمة أصدقائك”.

سوف تفتح صفحة قائمة الأصدقاء من أجل اختيار من يمكنه رؤية الأصدقاء بك، حيث يمكنك إخفاء القائمة عن الجميع، هما يجب تحديد “أنا فقط”.

خلال ثواني بسيطة سيقوم فيسبوك بحفظ التغيرات التي أضفتها بشكل تلقائي على الحساب الخاص بك.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك التحكم في من يرى الصدقاء على تطبيق الفيس، مما يزيد من خصوصية المستخدمين على التطبيق خلال هذه الفترة، لذا يحرص التطبيق دائماً على إرضاء العملاء والمستخدمين من خلال تلك الأدوات التي تزيد من الخصوصية على التطبيق.