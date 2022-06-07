انت الان تتابع خبر تسريب حديث.. هاتف iPhone 14 سيتم تزويده بمميزات غير مسبوقة لكامرته الأمامِيـة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف تقرير أن أجهزة آيفون القادمة من آبل قد تتضمن كاميرا سيلفي محسّنة ، مع إمكانيات ضبط تلقائي للصورة وفتحة عدسة أوسع ، وفقًا لتنبؤات من قبل المحلل الشهير Ming-Chi Kuo.

وعلى خلاف تصميم التركيز الثابت الحالي من آبل ، يمكن للكاميرا الأمامية المزودة بخاصية التركيز التلقائي أن تسمح لـ آيفون 14 بالتقاط صور أكثر وضوحًا حتى لو كنت قريبًا أو بعيدًا عن الكاميرا.

إلى جانب ذلك، سوف تضيف فتحة عدسة أوسع - يتوقع Kuo أن f / 1.9 مقابل f / 2.2 الخاص بـ iPhone 13 - لمسة من ضبابية الخلفية وتسمح بدخول المزيد من الضوء ، مما يجعلها أفضل قليلاً للصور الذاتية الليلية أو وضع FaceTime.

في السياق توقع Kuo وآخرون أن شركة آبل ستتخلص من النوتش على iPhone 14 Pro ، وبدلاً من ذلك تختار تصميمًا مثقوبًا. في حين أن هذا يعني أنه سيتعين على شركة آبل أن تلائم الكاميرا التي تمت ترقيتها في مساحة أصغر ، إلا أن هذا ليس تحديًا غير مسبوق - تتميز كاميرا الصور الشخصية في هاتف Galaxy S22 من سامسونج بضبط تلقائي للصورة وتعيش داخل فتحة دائرية حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ومع أن سامسونج لديها كاميرات أمامية ذات ضبط تلقائي للصورة لسنوات ، إلا أنها ليست ميزة شائعة من الشركات المصنعة الأخرى ؛ تم التركيز بشكل ثابت على كاميرا الصور الشخصية على Google وأحدث العلامات التجارية لـ OnePlus.

وتشير تغريدة Kuo إلى أن الكاميرا الأمامية التي تمت ترقيتها يمكن أن تصل إلى "أربعة طرز جديدة من iPhone 14" ، مما يعني أن Apple لن تستخدم صور سيلفي أفضل كنقطة بيع لهواتف Pro (على الرغم من أن ذلك لم يكن مفاجأة كبيرة ، بالنظر إلى ذلك كانت أنظمة الكاميرا الأفضل هي الدعامة الأساسية لمجموعة Pro).