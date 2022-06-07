أسرار وخبايا تنزيل إي فوتبول 22 موبايل أسرار يخفيها محترفي اللعبة وكيفية رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022

تنزيل إي فوتبول 22 موبايل ، رسميا نزول تحديث إي فوتبول 2022 موبايل على الهواتف الأندرويد والايفون والكثير من أنظمة الجوالات. وذلك يوم الأربعاء الماضي الأول من يونيو 2022 ولكن تم تشغيلها فعليا في يوم الخميس الثاني من يونيو 2022. وقد تم نزول الكثير من المميزات والهدايا القيمة لجميع مستخدمي اللعبة. وحازت اللعبة على ردود فعل إيجابية كثيرة. وتم رفع عدد التقييمات في جوجل بلاي إلي 4 بعدما وصلت النسخة السابقة إلى 3.4 من 5. وذلك بسبب نظام الجرافيكي الممتاز الذي ظهر في اللعبة الحديثة. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تحميل بيس 2022 تعليق عربي للاندرويد. كذلك كيفية رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 موبايل. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

طريقة تنزيل إي فوتبول 22 موبايل

تنزيل efootball 2022 mobile لا يحتاج سوى شبكة أنترنت جيدة حتى يتم تنزيلها بدون مشاكل على الهواتف الأندرويد. كما يتم تنزيلها عن طريق المنصة الرسمية للاندرويد ولا توجد اللعبة على أي منصة إلكترونية أخرى.

أولا يجب شحن الهاتف بنسبة كبيرة.

ثانيا الاتصال مع شبكة الأنترنت بنقطة wifi.

ثالثا يجب الدخول على جوجل بلاي.

رابعا البحث داخل مربع بحث المتجر عن تحديث efootball 22 mobile .

. ثم الضغط على تثبيت حيث أن اللعبة مجانية بالكامل.

طريقة رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022

بعد تحميل بيس 2022 تعليق عربي لهواتف الأندرويد تفاجأ الجميع بأن جميع اللاعبين الذين كانوا في النسخة السابقة تم رجوعهم إلى الأصل وليس لديهم أي قوات كبيرة في التسديد أو السرعة. حيث وصل كيليان إمبابي إلى 87 وميسي 87 وكريستيانو رونالدو إلى 86. كما يتم الفوز في المباريات بعدد من بطاقات تدريب اللاعبين في بيس 2022 ولكن بعدد قليل للغاية. ولكن هناك طريقة للحصول على اللاعب مثلما كان في النسخة السابقة وذلك من خلال الخطوات في الفقرة التالية.

خطوات تدريب اللاعبين في بيس 2022

أولا بعد تنزيل إي فوتبول 22 موبايل يجب الدخول على قائمة my team.

يجب الدخول على قائمة my team. كذلك الدخول على players.

سوف يكون هناك عدد هائل من اللاعبين من النسخة السابقة ليس لديهم دور في فريقك ويكون قوتهم تتراوح بين 50 و70 من الطاقات.

ويجب التخلص من هؤلاء اللاعبين وبيعهم وسوف يتم الحصول على العديد من بطاقات رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022.

والآن يمكن الدخول على اللاعب المراد تدريبه تحديدا على خيار level traninig. وعمل رفع للطاقات حتى النهاية.

ثم بعد ذلك نقوم بالدخول على الخيار الذي يليه وهو player progression. ثم الضغط على play team style وهو أسلوب اللعب في تحديث إي فوتبول 22 موبايل. ورفع طاقة أسلوب اللعب الذي تريده فقط ولا ترفع أكثر من أسلوب اللعب.

بعد ذلك نقوم بالرجوع وخيار player stats ثم النقر على كلمة suggested. ثم الضغط على procced. وبهذه الطريقة يمكنك رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 بعد تحميل بيس 2022 تعليق عربي مباشرة بدون لعب مباريات والفوز ببطاقات تدريب اللاعبين.

وهنا الآن لقد وصلنا لنهاية كيفية تنزيل إي فوتبول 22 موبايل وخطوات رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 بدون مشاكل حيث أن هذه المعلومات يخفيها محترفي اللعبة لكي لا أحد يكون محترف مثلهم. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.