آبل تطرح أجهزة لاب توب MacBook Air الجديدة بمنفذ شاحن USB-C

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:28 مساءً - قدمت شركة آبل الأمريكية أمس أجهزة MacBook Air الجديدة في مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، مع عدد من الترقيات الكبيرة للغاية منها المعالج الأقوى والأسرع M2 ، ولكن ما أثار دهشة المستخدمين هو الشاحن الذى تم إطلاقه لجهاز اللاب توب MacBook Air .

وبحسب موقع The Verge فإن شاحن MacBook Air بقوة 35 واط، جاء بمنفذين أحدهما بمنفذ من نوع USB-C وهو المنفذ المتعارف عليه لهواتف أندرويد وأجهزة اللاب توب الخاصة بالشركات الأخرى، الأمر الذى سيسهل الكثير على المستخدمين الذين لديهم أجهزة أخرى غير أجهزة آبل.

وأثار صدور شاحن MacBook Air بمنفذ من نوع USB-C الكثير من الشائعات التى تم تداولها خلال الفترة الماضية بأن آبل ستنتقل من منفذ Lightning الخاص بها والموجود في جميع أجهزتها إلى منافذ من نوع USB-C ، نتيجة للضغوط التى تمارس عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وستطرح آبل شاحن MacBook Air بمنفذ من نوع USB-C في دول الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان والمكسيك والفلبين وتايوان وتايلاند، كدفعة أولى من الإطلاق العالمي للجهاز والشاحن، بسعر 80 دولار أمريكي أى ما يعادل حولي 1500 جنيه مصري.

وانتقد الاتحاد الأوروبي شركة آبل باحتكارها الشواحن بمنفذ Lightning حيث يعتزم الاتحاد توحيد الشواحن لجميع المستخدمين، ورفضت آبل المقترح وأصدرت حينها بيانا يبرر رفضها بأن توحيد الشواحن سيتسبب في مشكلات كبيرة لمستخدميها وكذلك منتجاتها.

ونتيجة التشريعات التى يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على آبل فإن آبل قد تلجأ إلى دمج هواتف آيفون iPhone 15 بمنافذ من نوع USB-C لإطلاقها العام القادم 2023 .