بتصميم أنيق وجذاب .. هاتف اوبو كي 10 – Oppo K10 5G يكتسح آيفون وسامسونج وهذه أول صور مسرّبة له قبل الإطلاق!

من المرجخ أن يعمل بمعالج Dimensity 810 من ميدياتك المقترن بسعة 8 جيجابايت يذاكرة الوصول العشوائي LDDR4x وتخزين 128 جيجابايت UFS 2.2. هناك ما يصل إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع.

سيحتوي OPPO K10 5G على وحدة كاميرا مزدوجة في الخلف تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا للعمق 2 ميجابيكسل. يُقال أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

الهاتف مزود ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير ، ودعم الشحن السريع بقدرة 33 واط. سيتم تشغيله بواجهة ColorOS 12.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12 خارج الصندوق.

تشمل المميزات الأخرى للجهاز على مستشعر بصمة جانبي للأمان ، ومكبرات صوت استريو ، ودعم 7 نطاقات 5G. يزن الهاتف 190 جرامًا ويبلغ سمكه 7.9 ملم.

من المواصفات، يبدو أن الهاتف قد يكون عبارة عن علامة تجارية جديدة لهاتف OPPO A77 5G الذي أصبح رسميًا في تايلاند مؤخرًا.

تصميم Oppo K10 5G (تسريبات)

يحتوي Oppo K10 5G على شق على شكل قطرة ماء في المقدمة لكاميرا السيلفي وهناك إطار كبير أسفل الشاشة. يوجد زر التحكم في مستوى الصوت على الحافة اليسرى، بينما يوجد زر الطاقة المزود بمستشعر بصمة الإصبع على الحافة اليمنى.

يوجد في الخلف وحدة كاميرا مستطيلة الشكل تضم الكاميرا المزدوجة وفلاش LED مزدوج.

سيأتي OPPO K10 5G بخيارات الألوان الأسود والأزرق. يمكن أن يحتوي الهاتف على هيكل من البولي كربونات للحفاظ على سعره المعقول والوزن المناسب.