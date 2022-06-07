انت الان تتابع خبر شاومي تزف بشرى كبرى وتكشف عن الهواتف القديمة لها و لريدمي و بوكو المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 14 و Android 13! (قائمة بالهواتف) والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - ان الشركة الصينية شاومي تقوم حاليًا بالعمل على إجراء التحديث والإصدار الجديد MIUI 13.3 إلى جميع هواتفها وهواتف العلامات التجارية الأخرى مثل ريدمي وبوكو.
واليوم في هذا المقا سوف نعرض لكم تسريبات حديثو كشفت عن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على هذا التحديث من شاومي MIUI 14 و Android 13.
الى وقتنا هذا، لا يوجد تاريخ رسمي تم الإعلان عنه من قبل الشركة، ولكن يمكن رؤية هذا التحديث بإصدار مستقر من Android 13، والذي يأتي مع ميزات جديدة محسّنة بما في ذلك واجهة مستخدم إضافية.
قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على MIUI 14 دعونا نسرد قائمة هواتف شاومي و ريدمي و بوكو المؤهلة للحصول على تحديث واجهة MIUI 14.
شاومي:
Mi 10S
Mi 11i
Mi 11X Pro
Mi 11
Mi 11 Pro
Mi 11 Ultra
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11X/ Hypercharge
Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12X
Xiaomi Pad 5 Series
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi CIVI
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX 5
Xiaomi MIX 5 PRO
ريدمي:
Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022
Redmi Note 10
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 Pro/ Pro 5G
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G
Redmi Note 11T/11 5G/4G
Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite
Redmi Note 10T/10 5G
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro Plus
Redmi Note 11E Pro
Redmi K40/Gaming
Redmi K40 Pro
Redmi K40 Pro Plus
بوكو:
POCO F3
POCO GT
POCO X3 GT
POCO X3 Pro
POCO F4/Pro/GT
POCO F4 Pro
POCO F4 GT
POCO M3 Pro 5G/ M4 Pro 5G/ M4 Pro 4G
POCO C4