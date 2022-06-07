شاومي تزف بشرى كبرى وتكشف عن الهواتف القديمة لها و لريدمي و بوكو المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 14 و Android 13! (قائمة بالهواتف)

واليوم في هذا المقا سوف نعرض لكم تسريبات حديثو كشفت عن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على هذا التحديث من شاومي MIUI 14 و Android 13.

الى وقتنا هذا، لا يوجد تاريخ رسمي تم الإعلان عنه من قبل الشركة، ولكن يمكن رؤية هذا التحديث بإصدار مستقر من Android 13، والذي يأتي مع ميزات جديدة محسّنة بما في ذلك واجهة مستخدم إضافية.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على MIUI 14 دعونا نسرد قائمة هواتف شاومي و ريدمي و بوكو المؤهلة للحصول على تحديث واجهة MIUI 14.

شاومي:

Mi 10S

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11X/ Hypercharge

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi Pad 5 Series

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 5

Xiaomi MIX 5 PRO

ريدمي:

Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro/ Pro 5G

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11E Pro

Redmi K40/Gaming

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro Plus

بوكو:

POCO F3

POCO GT

POCO X3 GT

POCO X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO F4 Pro

POCO F4 GT

POCO M3 Pro 5G/ M4 Pro 5G/ M4 Pro 4G

POCO C4