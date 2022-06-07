الكشف عن iOS 16 من آبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 16 في حدث كشف النقاب عنه يوم الاثنين، ويتميز بشاشة قفل مُعاد تصميمها مع القدرة على إلغاء إرسال الرسائل.

ويتضمن iOS 16 "أكبر تحديث على الإطلاق" لشاشة القفل، ما يسهل تغيير صور خلفية شاشة القفل ولون وتصميم خطوط العرض.

ويمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل بالضغط مع الاستمرار لإظهار مجموعة مختارة من الأدوات، كل منها يعرض صورة مختلفة، والتمرير سريعا إلى الصورة التي يريدونها.

وأعلنت آبل أيضا عن Apple Pay Later، الذي يقسم المدفوعات إلى أربعة أقساط على مدى ستة أسابيع دون فوائد.

وأعلن عن تحديث البرنامج الجديد من قبل رئيس برامج آبل كريغ فيديريغي، خلال مؤتمر المطورين العالمي يوم الاثنين.

وبعد الاختبار التجريبي طوال الصيف، من المقرر إطلاق iOS هذا الخريف، في وقت قريب من الوقت المتوقع لإصدار آيفون 14.

- شاشة قفل شخصية

قال فيديريغي إن iOS هو "أكبر تحديث على الإطلاق لشاشة القفل، يعيد تصور طريقة عمله بالكامل. ويعد iOS 16 إصدارا كبيرا مع تحديثات ستغير الطريقة التي تستخدم بها آيفون. وأعدنا تصور كيف تبدو شاشة القفل وتعمل مع ميزات جديدة ومثيرة تجعلها أكثر تخصيصا وإفادة".

وباستخدام شاشة القفل الجديدة، نقلت الإشعارات إلى أسفل الشاشة، ما يعني أنها لم تعد تغطي الشاشة بالكامل. كما أنها تتدحرج الآن من أسفل شاشة القفل، ويمكن لمستخدمي آيفون اختيار إخفاءها والنظر إليها لاحقا.

وتظهر المعلومات المعروضة على شاشة القفل، مثل الوقت والتاريخ، أيضا خلف الموضوع في الصورة وليس أمامها - ما يعني أن معلومات العرض لن تحجب صورة شاشة القفل المحبوبة لأفراد عائلتك.

وتقول آبل: "يتم تعيين موضوعات الصور ببراعة أمام الوقت على شاشة القفل، ما يخلق إحساسا بالعمق. ويمكن للمستخدمين أيضا تغيير مظهر التاريخ والوقت باستخدام أنماط كتابة معبرة وخيارات ألوان".

ويتميز معرض شاشة القفل الجديد أيضا بمجموعة من خيارات ورق الحائط، مثل خلفية قوس قزح تحت عنوان Pride.

وقال بن وود، كبير المحللين في CCS Insight: "العديد من تحديثات شاشة القفل تسد الفجوة مع الإمكانات المتاحة بالفعل على "أندرويد"". لكن سيتم الترحيب بها على نطاق واسع من قبل مالكي آيفون المثقلين بالإشعارات ويريدون المزيد من المعلومات في لمحة.

وستؤدي أدوات قفل الشاشة التي كشفت عنها آبل للمطورين إلى ظهور سلسلة من الأدوات ذات الصلة بالتطبيقات في الأشهر الـ 12 المقبلة.

- تحرير وإلغاء إرسال الرسائل

يتضمن iOS 16 أيضا ثلاثة تغييرات على تطبيق المراسلة الخاص به.

وسيتمكن المستخدمون من تحرير الأخطاء الإملائية من الرسائل المرسلة، واستدعاء الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ، ووضع علامة على سلسلة رسائل على أنها غير مقروءة حتى تتمكن من العودة إليها لاحقا.

وقال وود إن شركة آبل مصممة على ضمان أن تظل iMessage قادرة على المنافسة مع "واتس آب" وتطبيقات المراسلة الأخرى.

- Apple Pay Later

تعود الشائعات القائلة بأن الشركة ستطلق Apple Pay Later إلى تقارير العام الماضي، على الرغم من أن آبل لم تؤكد ذلك وقتئذ.

ويأتي Apple Pay Later مشابها لمزودي خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" (BNPL)، بما في ذلك Clearpay وAfterpay.

ويساعد BNPL على زيادة المبيعات عن طريق تخفيف العبء المالي للمشتريات باهظة الثمن عبر الإنترنت.

لكن النقاد اقترحوا أنه يوقع المستخدمين في الديون ويشجعهم على شراء المنتجات التي لا يمكنهم تحملها في الواقع.

ويُعقد مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) هذا العام شخصيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.