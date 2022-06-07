نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة اختفاء شبكة الواي فاي بالخطوات والتفاصيل وأهم أسباب اختفائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشكلة اختفاء شبكة الواي فاي يمكن اجراؤه بخطوات بسيطة، ولا تظهر تلك المشكلة مجددًا مرة أخرى، حيث تعتبر عدم استقرار شبكة الواي فاي واختفائها وظهورها من المشاكل الأكثر شيوعًا التي تمنعنا من التصفح بشكل طبيعي، فنضطر إلى القيام بضبط المصنع للجهاز أو على الأقل نتوقف عن التصفح ثم نبحث مرة أخرى عن الشبكة، وهذا بالطبع يسبب لنا الإزعاج، كل تلك المشاكل ستكون بالماضي لأننا سنقدم لكم حل مشكلة اختفاء شبكة الواي فاي بكل سهولة.

أسباب اختفاء شبكة الواي فاي

الانقطاعات المستمرة في الشبكة، و ظهورها واختفائها من المشاكل المزعجة التي تؤثر في النهاية على أداء الأجهزة سواء أكانت هواتف ذكية، أو كمبيوتر، وبغض النظر عن الجهاز المستخدم، فيصبح الاتصال صعبًا للغاية، وقبل التعرف على الحلول يجب التطرق لمعرفة الأسباب التي تتمثل في الآتي:-

وجود مشكلة في جهاز التوجيه (الراوتر)، حيث يمكن أن يكون به عطل، حيث يعتبر هو الجزء الأساسي للاتصال حيث أنه هو الجهاز التي يسمح لنا بالاتصال بالشبكة، وقد تكون المشكلة بسيطة يمكن حلها من خلال الاتصال بالشركة، او الذهاب بالجهاز للدعم الفني الخاص بالشركة.

أكثر أسباب مشكلة عدم استقرار شبكة الواي فاي هي ضعف التغطية، حيث ربما تكون الإشارة ضعيفة جدًا، ففي تلك الحالة تظهر الشبكة وتختفي باستمرار.

خطأ في بطاقة الشبكة لأنها تعد من الأدوات المهمة التي يجب أن تعمل بشكل صحيح، لأنها هي التي تسمح للجهاز بالاتصال الموجه، وسبب ظهور الشبكة واختفائها يكون بسببها وقد يحدث خطأ ناتج عن التهيئة الخاطئة، الجودة الرديئة، عدم القدرة على الاتصال بشكل جيد.

الجهاز لا يتصل بشكل صحيح بسبب التكوين السيء في النظام، أو تعرض الشبكة لنوع من البرامج الضارة.

حل مشكلة اختفاء شبكة الواي فاي

بعد أن وضحنا لكم بعض الأسباب الرئيسية التي تؤدي اختفاء شبكة الواي فاي على مختلف الأجهزة، الآن سنتعرف على الحل الذي يمكن تطبيقه من أجل أن يعمل الاتصال بشكل أفضل، ولا يتسبب في اختفاء الشبكة، والذي يتمثل في الآتي:-

الحل الأول

الخطوة الأولى قم بإعادة تشغيل كلًا من جهاز التوجيه (الراوتر) والجهاز الآخر سواء أكان جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، عند القيام بإعادة التشغيل يجب الانتظار لمدة لا تقل عن 30 ثانية لكلًا منهم، لأن في حالة تخطي تلك الخطوة لن تتم إعادة تشغيلها بشكل صحيح، ولن تحل بعض الأخطاء التي تؤدي لاختفاء الشبكة، يفضل تحسين عملية التغطية اللاسلكية حتى تتمكن الشبكة للوصول لمسافة أكبر لتتمكن من الاتصال بالراوتر.

الحل الثاني

أما إذا لم تفلح الحلول السابقة يجب في حالة اللجوء لتحديث الشبكة بمعدات الحماية المهمة في شبكة الويندوز يجب الذهاب عند خيار Device Manager.

ثم كتابة Windows، ثم الضغط على محولات الشبكة، تحديد البطاقة المقابلة، ثم الضغط بزر الماوس الثاني والضغط على تحديث برنامج التشغيل.