نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة بيس 2022 الاصدار الجديد للأندرويد لقضاء أوقات من المتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة كونامي اليابانية بطرح لعبة بيس 2022 وكان ذلك خلال شهر إبريل الماضي وكان على أجهزة الكومبيوتر وأيضا على بلايستيشن فور وفايف وإكس بوكس ولكن لم تقم بعمل نسخة من أجل الجوال، ويمكن تحميل اللعبة ولعبها مجانا دون أية رسوم للعبة، وقد واجهت اللعبة وهى بيس إصدار 2022 بعض الانتقادات القوية من مستخدميها وذلك من أجل جودة الصورة الرديئة وأن أشكال اللاعبين بها غير جيد ومتقن وعدم وجود إحترافية بالجرافيك الخاص باللعبة، وقال بعض المنتقدين أنه يوجد نقص في اللعبة فبعض الأندية غير موجودة وأيضا نظام اللعبة غير مُحكم، وقد قامت شركة كونامي الفترة الماضية بالإعلان عن حدوث بعض التعديلات على اللعبة وأنها تقوم بمعالجة الأمور، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بطرح نسخة للجوال وذلك في شهر يونيو الجاري 2022 من أجل أجهزة أندرويد وآيفون. طريقة تحميل لعبة بيس 2022 تقوم بالدخول على آبل ستور للأيفون IOS وتقوم بدخول متجر جوجل بلاي للأندرويد.

تقوم بالضغط على مربع البحث في الأعلى وتقوم بكتابة تحميل لعبة eFootball pes

ستظهر اللعبة وتقوم بالضغط على أيقونة اللعبة الموضحة أمامك.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تثبيت أو تنزيل.

تنتظر حتى يتم إنتهاء التحميل، ثم تقوم بفتح اللعبة على هاتفك وتقوم بالبدء والاستمرار في اللعبة. مميزات لعبة بيس إصدار 2022 أن اللعبة تتيح اللعب فرديا أو اللعب مع الأصدقاء أو تقوم بالمنافسة مع بلدان أخري.

يمكن للاعب أن يقوم بعمل فريق كامل خاص به من اختياره والمنافسة به بقوة.

أنه أثناء اللعب أونلاين في وجود شبكة الإنترنت تكون اللعبة أسرع وأقوي وكفاءتها ممتازة.

احتوائها على الكثير من الدوريات حول العالم فهى تضم الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي وتحتوي على دوري أبطال أوروبا، فتعد لعبة فوتبول بيس 2022 هى منافس أول ومنافس قوي للعبة FIFA 2022 المعروفة.

تقوم اللعبة بتحديد مدة معينة لعقود اللاعبين بها ولا يستطيعون متابعة اللعب عند الإنتهاء من العقد ولابد من التجديد.

قامت اللعبة بوضع أربعة تصفيات للاعبين من أجل تميز مستوي الأداء أثناء اللعب.

من أهم المميزات هو إمكانية تحميل اللعبة ولعبها دون أي مقابل أو رسوم فيمكن الاستمتاع بها مجانا.

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