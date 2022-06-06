نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميتافيرس.. تعريفه إيجابياته ومخاطره في المقال التالي

عمر شويل - جدة الميتافيرس.. تعريفه إيجابياته وسلبياته، الميتافيرس أحد المصطلحات الجديدة التي شغلت الكثير وهي إن كانت معروفة منذ زمن لدى المهتمين بالتكنولوجيا إلا أن ذكرها مؤخرًا أصبح ينتشر بشكل أوسع

فما هو الميتافيرس وما أصل المصطلح وماهي إيجابياته وماهي مخاطره؟

ما هو الميتافيرس ؟

هو سوق تكنولوجي جديد بات تحققه وشيكًا،استُخدم مصطلح ميتافيرس metaverse اختصارا لـ meta-universe

meta-universe تعني كونا من الأكوان التي تشكل عددًا لانهائيًا (أكوان متعددة)

يعرفه مارك زوكربيرج بأنه واقع أكثر انفتاحا وترابطا واستمرارية، وهو واقع بديل عالمي

والميتافيرس سلسلة من العوالم الافتراضية، التي ستصبح المنصة التقنية الأهم منذ ظهور شبكة الإنترنت والويب.

أصل الميتافيرس

المصطلح مستوحى من رواية “سنو كراش” للكاتب نيل ستيفنسون والذي عرَّف الميتافيرس بأنه مساحة افتراضية عملاقة مشتركة .

جاء مفهوم الميتافيرس من عالم الخيال العلمي، وقد طرح فعليا في كثير من أفلام الخيال العلمي ولاقى الكثير من الإعجاب خاصة بين أولئك المحبين للتكنولوجيا والذين يجتهدون للعمل حتى تصبح أحلامهم حقائق واقعة عبر استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها على أكمل وجه.

بدأت قصة الميتافيرس في أبسط أشكالها بألعاب الفيديو والبلاي ستيشن والنظارات ثلاثية الأبعاد ومن المرتقب أن يتطور هذا العالم ليصبح أكثر تشعبًا وشمولًا، ستصبح ترتدي نظارة على رأسك كي تتمكن من دخول عالم افتراضي قادر على الربط بينك وبين جميع البيئات الرقمية حولك على اختلافها.

هذا الابتكار قد شكل الحياة القادمة أكثر مما فعل الإنترنت نفسه وسيكون هذا الأثر عميقًا وقويًا ويؤثر في نمط العيش على الأرض وتوجهات الإنسان نفسه وأخلاقياته وأسس حياته.

إيجابيات الميتافيرس

من وجهة نظر شركات التكنولوجيا والمسوقين فإن “الميتافيرس” حدث جلل يترقبه العالم أجمع وهو بمثابة الثورة والقفزة القادمة في عالم الواقع الافتراضي.

سيمكننا باستخدام الميتافيرس اقتحام العالم الافتراضي ونحن في غرفة نومنا، لن نبحث عن التطبيقات عبر الهواتف المحمولة بل سندخلها بأنفسنا

كل شئ متاح بالمعايشة اللحظية فأنت في منزلك وفي نفس الوقت تجوب الأهرامات وتتسلق قمة أفيريست

سنتمكن من السفر بشكل مختلف وزيارة الأماكن المختلفة حول العالم في دقائق معدودة ونحن في منازلنا

في عالم الميتافيرس لن نتعامل بالأموال الحقيقية بل سيتم استبدالها بالعملات الرقمية

سنتمكن من التسوق عن بُعد ونمارس البيع والشراء بشكل جديد

سيمكنا مقابلة الأصدقاء والتعلم عن بعد والدراسة وحضور الندوات

لقاء الأصدقاء وحضور المحاضرات والندوات عن بعد

يمكننا بناء عوالم كاملة والاندماج فيها ومعايشة تفاصيلها

زيادة فرص الاستفادة لتقنية البلوكشين

خلق وتعزيز الاقتصاد الافتراضي

التقدم في الاتصال لأماكن العمل والمؤسسات التعليمية

تعزيز عمل العلامات التجارية

هكذا سيكون المستقبل خلال العقد المقبل سيغزو السوق الجديد كل مناطق وتركيبات الحياة سيستخدمه الصغير قبل الكبير وسيوازي القفزة التي نشهدها الآن في عالم الويب والهواتف الذكية.

مخاطر الميتافيرس

لا يدخل شيء ضخم حياة البشر دون آثار سلبية وللميتافيرس لعناته كما للتكنولوجيا بشكل عام، وأشد هذه اللعنات سحرًا وجذبًا واستقطابًا للنفوس سحر التكنولوجيا.

عندما لا ندفع الثمن مقابل الخدمة يجب أن نكون أكيدين أننا نحن المنتج وأن المسوقين يتاجرون بنا ونحن مجرد فئران تجارب في متاهة قاموا بتنظيمها مسبقًا وبدقة لتحديد ومراقبة ورسم سلوكياتنا وانفعالاتنا ورغباتنا وفق أهوائهم الشخصية ومصالحهم المادية.

ويمكن تليخص سلبيات ومخاطر الميتافيرس فيما يلي:-

انتهاكات لفظية وجنسية لا حصر لها دون رادع أو إمكانية ضبط وكل ما يتعلق بمشاكل الأمن والحماية التي قد يتعرض لها المستخدمين.

منظومة تقنية افتراضية ستساهم في انهيار الفجوات بين الواقع و العالم الافتراضي

للإندماج في العالم الجديد سيتحتم علينا اقتناء سلسلة جديدة من السلع والمتطلبات التقنية ذات التكلفة العالية وإلا وقعنا في الـ(fomo) وهي الخوف من فوات الشئ.

وضحنا في المقال السابق ما هو الميتافيرس؟ يقول مؤسس فيسبوك سابقًا والتي أصبحت ميتا مؤخرًا تيمنا بالميتافيرس، أن الشركة تتصور العالم القادم على أنه إنترنت ثلاثي الأبعاد يمكن للناس فيه الوجود المستمر والانتقال اللحظي إلى أماكن مختلفة، ومما لاشك فيه أن كثير من الأرباح بانتظار الشركة العملاقة التي لن تضيع أموالها سدى، دون أن تكون على يقين أنها ستحقق أرباحًا طائلة لا تعد ولا تحصى.