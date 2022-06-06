أبل تكشف رسميا عن معالجات M2 ستجعل أجهزة ماك أكثر كفاءة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:26 مساءً - أعلنت أبل اليوم عن M2، أول رقائق أبل Silicon Chips من الجيل التالي، ففي أواخر عام 2020 ، أعلنت شركة أبل عن أول نظام M1 على شريحة (SoC) ، والذي يدمج وحدات المعالجة المركزية القائمة على ARM المخصصة للشركة مع وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها ، والمحرك العصبي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، والمنطقة الآمنة Secure Enclave من أبل والعديد من معالجات الإشارات ووحدات التحكم في الإدخال / الإخراج.

وقد ظهرت الشريحة لأول مرة في MacBook Air و 13 بوصة MacBook Pro و Mac mini، ومنذ ذلك الحين ، أطلقت شركة أبل المتغيرات الأكثر قوة M1 Pro و Max و Urtla ويمكن الآن العثور على SoC عبر مجموعة أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة ، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية ، بما في ذلك Mac Studio الجديد للمستخدمين المحترفين.

ربما ليس من المفاجئ إذن أنه بعد عام ونصف من الإعلان عن M1 لأول مرة ، تستخدم الشركة الآن مؤتمر WWDC لتسليط الضوء على الجيل التالي من أبل Silicon، حيث ترددت شائعات بالفعل عن ظهور M2 في حدث الأجهزة الأخير لشركة أبل ، ولكن بدلاً من ذلك ، حصلنا على M1 Max و Urtla.

مع M2 ، تستخدم الشركة تقنية 5 نانومتر لبناء الشريحة ، والتي تتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة الرسومات 10 أنوية ، بإجمالي 20 مليار ترانزستور، وتوفر وحدة التحكم في الذاكرة نطاقًا تردديًا موحدًا للذاكرة يبلغ 100 جيجابايت / ثانية - أكثر بنسبة 50٪ من M1 - ويمكن أن تدعم ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة.

وقامت أبل أيضًا بمقارنة أداء شريحة M2 واستخدام الطاقة بشريحة كمبيوتر ذات 12 نواة. تجادل الشركة أنه للحصول على نفس الأداء ، يستخدم M2 ربع الطاقة فقط، وتعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) أسرع بنسبة 18٪ "فقط" من M1 ، ولكن هذا لا يزال يمثل قفزة كبيرة في أعمال وحدة المعالجة المركزية حيث تميل تحسينات الأداء هذه الأيام إلى أن تكون أقل من الأرقام الفردية.

ومن ناحية وحدة معالجة الرسومات ، يتميز M2 الآن بـ 10 مراكز ، اثنان أكثر من M1. وهذا يمنحها أداءً أكثر بنسبة 25٪ بنفس مستوى الطاقة مثل M1 و 35٪ أكثر في ذروة الأداء، وفي الوقت نفسه ، يعد المحرك العصبي M2 ليكون أسرع بنسبة 40٪.

كما هو الحال مع M1 ، سيظهر M2 لأول مرة في Macbook Air و Macbook Pro.