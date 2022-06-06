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عمر شويل - جدة خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت الإصدار الأخير 2022 على الأجهزة الذكية تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب المفضلة لدى كثير من الأشخاص حول الوطن العربي ويحبون بشكل دائم الاستمتاع بالمغامرات الشيقة الموجودة فيها حيث يهتمون بمعرفة أهم الخطوات المطلوبة لكي يتمكنوا من تثبيت لعبة ماين كرافت الإصدار الأخير على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة لتثبيت لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية للحصول على الإصدار الجديد 2022 .

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت على الهواتف

يمكن لعشاق هذه اللعبة الإلكترونية تثبيتها على الهواتف الذكية من الاستمتاع بجميع الألعاب والمغامرات الموجودة داخل هذه اللعبة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال التالية الخطوات المطلوبة،

في الخطوة الأولى نبدأ بفتح المتجر الرئيسي الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث وبعد أن تظهر أمام تقوم بالضغط على تثبيت اللعبة أو تحديثها وتنتظر الوقت المطلوب بعد ذلك تقوم بتشغيل اللعبة والاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها.

يمكن أيضا تثبيت هذه اللعبة على أجهزة الآيفون من خلال فتح متجر الاب ستور والبحث عن اللعبة بعد أن تظهر أمام تضغط على كلمة تثبيت أو تحديث اللعبة وفي خلال دقائق معدودة سوف يتم تحديثها ويمكنك الاستمتاع بالتحديثات الجديدة الموجودة في هذه اللعبة.

تثبيت لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

يمكنكم تثبيت هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر من خلال طريقتين تساعدكم على الحصول على الإصدار الأخير لهذه اللعبة سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة،

في الخطوة الأولى تبدأ فتح المتصفح الرئيسي الخاص بجهاز الكمبيوتر وكتابة اسم اللعبة فى والضغط عليه سوف تظهر أمامك بعد ذلك توجد صفحة جديدة توجد فيها اللعب تضغط على كلمة تثبيت أو تحديث اللعبة.

أما بالنسبة للطريقة الثانية تقوم بتنزيل تطبيق البلوستكس وبعد ذلك تقوم بفتح ثم تبدأ بالبحث عن هذه اللعبة وبعد أن تظهر أمامك الصفحة تقوم بالضغط على كلمة تثبيت أو تشغيل اللعبة فسوف يتم تحديثها وبالتالي سوف تتمكن من الحصول على الإصدار الأخير بجانب أنه سوف يتم تحديث هذه اللعبة ويمكنك تشغيلها في أي وقت كما يمكن أن تقوم بتسلية وقتك من خلال مشاركة أصدقائك المقربين في هذه اللعبة.