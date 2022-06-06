نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن ببجي في ثواني.. طريقة شحن شدات ببجي pubg uc 2022 للحصول على آلاف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، تعتبر لعبة ببجي واحدة من اكثر الالعاب شهرة في الوطن العربي والعالم، ويسعى عدد كبير من لاعبي اللعبة إلى شحن شدات ببجي، وذلك لشراء كافة ما يرغبون به داخل اللعبة من اسلحة جديدة وتحديثها، وازياء، وغيرهم، حيث ان الشدات تعتبر العملة الخاصة باللعبة والتي يمكن من خلالها شراء كافة ما يريده اللاعب، على ان يكون شحن الشدات من خلال الموقع الالكتروني المعتمد والمصرح عنه لشحن الشدات، والجدير بالذكر ان الشحن الخاص بالشدات يتم من خلال الموقع الرسمي للعبة، وذلك عن طريق بعض البيانات التي يتم طلبها من كل لاعب اهمها رقم الآي دي الخاص به، ورقم الهاتف والجنسية والعملة المقرر الدفع من خلالها، وغيرها من البيانات التي يتم إدخالها داخل الموقع.

شحن شدات ببجي

لقد تم الاعلان منذ دقائق قليلة عن تفعيل نظام النسر في لعبة ببجي من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على تويتر قائلة “نظام النسر الجديد متاح الآن! كن محققًا في نظام النسر في الوقت الفعلي ، وقم بحماية بيئة اللعب في الوقت الفعلي! كيف ترى نظام النسر؟ وهل لاحظت تأثيره في اللعبة؟”

خطوات شحن شدات ببجي

قم بالنقر على الرابط التالي وهو موقع midas buy الخاص بشحن شدات لعبة بيجي الجديد.

قم بإنشاء حساب جديد داخل الموقع او قم بتسجيل الدخول إلى كان لديك حساب سابق.

انقر على “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك داخل الموقع.

ادخل الرقم التعريفي الخاص الايميل في الخانة المخصصة له.

اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.

تعتبر شدات ببجي هي العملة الرسمية التي تمنح اللاعبين جميع مستلزمات ببجي ويحصل اللاعب على شدات ببجي بعد دفع الأموال في الموقع الرسمي بمعني أن شدات ببجي هي بديل الأموال المشحونة داخل اللعبة ومنها يحصل على معدات ببجي وكل ما يخص لعبة ببجي مما يسهم في الظهور بشكل مميز.