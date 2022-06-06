انت الان تتابع خبر بكاميرا خلفية خرافية .. تعرف على مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 4 الفريدة والمحطمة لهواتف آيفون! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - من المرجح أن تكشف الشركة الكورية العملاقة عن هاتفها سامسونج Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4. حيث أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 4 مشهور في كل دول العالم.

وفي تسريبات حديثة كشفت سامسونج عن المواصفات الرئيسية والتصميم. وفي هذه السطور سنعرض المواصفات الكاملة لجهاز سامسونج Galaxy Z Flip 4 على الإنترنت ، بإذن من Tipster Yogesh Brar.

وقد تم رصد Galaxy Flip 4 مؤخرًا على موقع ويب Geekbench المعياري برقم الطراز SM-F721U.

حصل الهاتف القابل للطي أيضًا على شهادة BIS التي تكشف عن تفاصيل البطارية. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن نتوقعه من سامسونج Galaxy Z Flip 4 من حيث المواصفات.

تكشف مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 4 عن لوحة sAMOLED عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وشاشة ثانوية sAMOLED مقاس 2.1 بوصة،.

و ستستمد الطاقة من معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وتخزين 128/256 جيجابايت. يقال إن سامسونج Galaxy Z Flip 4 يحصل على الطاقة من بطارية تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 10 وات.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 4

شاشة 6.7 بوصة FHD + sAMOLED 120 هرتز

شاشة ثانوية بحجم ٢،١ بوصة من نوع sAMOLED

Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

بطارية 3700 مللي أمبير في الساعة ، سلكي 25 وات ، لاسلكي 10 وات

8 جيجا بايت رام ، 128/256 جيجا بايت تخزين

كاميرات خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل

10 ميغا بكسل

OneUI 4 بنظام Android 12

يتميز Samsung Galaxy Z Flip 4 بكاميرا خلفية مزدوجة ، والتي يمكن أن تتميز بكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل. ستهتم الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل بصور السيلفي واحتياجات مكالمات الفيديو. من المرجح أن يعمل Samsung Galaxy Z Flip 4 على نظام التشغيل Android 12 OneUI 4