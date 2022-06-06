نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً بعد نزولها تعرف على مميزات لعبة بيس 22 اي فوتبول بيس على الهاتف المحمول e football في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات لعبة بيس 2022 أعلنت شركة كونامي اليابانية صدور تحديث بيس 2022 بمتاجر آيفون وأندرويد، حيث أنها طرحت لعبه بيس 2022 في أبريل الماضي لأجهزة الحاسب الآلي والبلايستيشن 4 و 5 وأكس بوكس ولكنها لم تطرح نسخة للجوال، وقد تعرضت اللعبة للانتقادات من حيث جودة الصورة الضعيفة والجرافيك غير المتقن ونقص بعض الاندية ، لكن أعلنت الشركة مؤخراً أنها ستعالج جميع هذه الثغرات، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول لعبة بيس الجديدة على الهاتف. مميزات لعبة بيس 2022 لقد أطلقت شركة كونامي أول تحديث للعبة بيس 2022 لأجهزة الكمبيوتر والبلايستيشن وأكس بوكس وهو تحديث 1.1.0 الذي قامت فيه الشركة اليابانية بمعالجة جميع المشاكل التي ظهرت خلال طرح النسخة الأولية من اللعبة ويشهد تحديث بيس 2022 ميزات جديدة كإمكانية إضافة فريق الاحلام team team حيث يمكن للاعب تكوين فريق خاص به للمنافسة به بقوة وقامت أيضاً بتحديث ميزة اللعب online من خلال جعل الخادم أقوى ويعمل بكفاءة أعلى من ذي قبل وقد تضمنت العديد من الدوريات أبرزها الدوري الانجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والاسباني، والايطالي. تغيرات بيس 2022 للموبايل هناك عدة تغيرات في بيس 2022 وهي كالآتي:

تم تغيير الواجهة بالكامل والألوان الداخلية للايقونات.

تم تغيير الواجهة بالكامل والألوان الداخلية للايقونات. ازالة اسم بيس من اللعبة وسيكون فقط أي فوتبول 2022 .

تغيير الشعار إلى حرف E وأسفله كلمة EFOOTBALL.

إزالة بعض اللاعبين وتعويض المستخدمين بالكوينزات المجانية

وجود إضافات جرافيكية جديدة باللعبة متطلبات تشغيل لعبه بيس 2022 للكمبيوتر الحد الأدنى من متطلبات لعبة بيس ليتم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر: جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 10.

إصدار الجهاز لا يقل عن 32 بت.

4 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائية من الذاكرة غير المستخدمة.

مساحة تخزين أساسية لا تقل عن 30 جيجابايت.

معالج Intel core i5-3470 3.2 أو ما يعادله.

ويمكن الحصول على اللعبة مجانا وبكل سهولة من موقع الرسمي لشركة كونامي. كيفية الحصول على اللعبة يمكن الحصول على اللعبة بكل سهولة للموبايل عن طريق:

زيارة متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد او iOS.

الضغط على صندوق البحث وكتابة pes 2022.

ستظهر اللعبة أمامك قم بالضغط على download.

بعد التحميل يمكنك فتحها واختيار فريقك وبدء اللعب.

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