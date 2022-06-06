نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Infinix note 12 vip وحش انفينكس الجديد | مراجعة الهاتف مع الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة Infinix note 12 vip نسخة جديدة وهاتف آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية لشركة انفينكس لهذا العام. حيث مؤخراً وفي شهر مايو السابق من العام الحالي أعلنت شركة انفينكس عم إطلاق سلسلة جديدة من أحدث هواتفها وهي سلسلة الـNote 12 الشهيرة. وقد تم الإعلان عن مجموعة من الهواتف الجديدة ذات المواصفات والمميزات المشتركة والتي تقدم أداء مناسب بالنسبة لفئتها السعرية. وتتمثل تلك الهواتف في : Infinix note 12 G88 ، Infinix note 12 G96. وأيضاً نسخة الـVip. يأتي الهاتف ليقدم صفقة مميزة لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم بما يقدمه من مواصفات داخلية جيدة، حيث يحتوي الهاتف علي نظام كاميرات بدقة 108 ميجا بكسل ، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع سرعة شحن 120 وات. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Infinix note 12 vip الجديد.

مواصفات هاتف Infinix note 12 vip :

‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 199 جراماً.

مع خامات ظهر مصنوعة من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

كما يأتي الهاتف مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة حتي 2 تيرا بايت ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.

لم تعلن شركة انفينكس بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار ورذاذ الماء.‌

كذلك يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.7 إنش ، وتتوفر بجودة عالية حتي الـFHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

تتوفر أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 393 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 700 شمعة ، مما يوفر إضاءة جيدة للشاشة في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

الشاشة تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي توفر مساحة أكبر من الشاشة وبالتالي تجربة أفضل في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

كذلك الشاشة تتوفر بدعم خاصية الـ1B Color ، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة فتوفر تشبعاً ووضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌

الشاشة أيضاً تأتي بدعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، لتوفير السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

أداء الهاتف :

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم انفينكس الجديدة والخاصة XOS 10.5.‌

كما أن الهاتف يأتي مع معالج من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G96 ، الذي يتوفر بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة يحتوي علي نواتين من نوع Cortex-A76 ، تعملان بتردد يصل إلي 2.05 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف فيأتي من شركة ARM وهو Mali-G57 MC2.‌

يتوفر الهاتف في إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتوفرة ويأتي كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كذلك تأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 2.2 السريع.

كاميرا هاتف Infinix note 12 vip :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل ، تتيح إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يوجد في ظهر الهاتف أيضاً ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتميز بدعم خاصية PDAF والـLaser AF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في العزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي ، مع دعم الكاميرات لتصوير الـPanorama وخاصية HDR.‌

يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ2K بدقة 1440 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 60 إطار أيضاً.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع سماعات ستيريو ثنائية ، توفر تجربة صوتية مميزة.‌

كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم هاتف Infinix note 12 vip خاصية الـNFC.‌

أيضاً يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي البصمة في جانب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock.‌

يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 17 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

متوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأسود والرمادي.

سعر هاتف Infinix note 12 vip :

لم تعلن الشركة عن السعر الرسمي للهاتف بعد كعادتها عند الكشف لأول مرة عن هواتفها ، إلا أنها قد ذكرت عبر تويتر أن سعر الهاتف من المتوقع أن يكون في حدود الـ300 دولار.