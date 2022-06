Infinix note 12 vip وحش انفينكس الجديد | مراجعة الهاتف مع الأسعار

عمر شويل - جدة Infinix note 12 vip نسخة جديدة وهاتف آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية لشركة انفينكس لهذا العام. حيث مؤخراً وفي شهر مايو السابق من العام الحالي أعلنت شركة انفينكس عم إطلاق سلسلة جديدة من أحدث هواتفها وهي سلسلة الـNote 12 الشهيرة. وقد تم الإعلان عن مجموعة من الهواتف الجديدة ذات المواصفات والمميزات المشتركة والتي تقدم أداء مناسب بالنسبة لفئتها السعرية. وتتمثل تلك الهواتف في : Infinix note 12 G88 ، Infinix note 12 G96. وأيضاً نسخة الـVip. يأتي الهاتف ليقدم صفقة مميزة لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم بما يقدمه من مواصفات داخلية جيدة، حيث يحتوي الهاتف علي نظام كاميرات بدقة 108 ميجا بكسل ، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع سرعة شحن 120 وات. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Infinix note 12 vip الجديد.

لم تعلن الشركة عن السعر الرسمي للهاتف بعد كعادتها عند الكشف لأول مرة عن هواتفها ، إلا أنها قد ذكرت عبر تويتر أن سعر الهاتف من المتوقع أن يكون في حدود الـ300 دولار.

Thanks @thetechchap for the kind words. Working with you is always a pleasure. We really appreciate you taking the time to check out the NOTE 12 VIP. #Infinix #InfinixNOTE12Series #TheNextNOTE #TaketheLead pic.twitter.com/n4sOMDgeBB

— Infinix Mobile (@Infinix_Mobile)