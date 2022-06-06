نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي لعبة ماين كرافت ومميزاتها وطريقة تحميلها Minecraft في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر ألعاب الأكشن في العالم وأكثرها انتشاراً حيث استطاعت أن تحقق نسب مبيعات عالية للغاية جعلتها تحطم العديد من الأرقام القياسية كأكثر الألعاب مبيعاً في التاريخ، وتتنافس اللعبة حالياً مع العديد من ألعاب الأكشن الأخرى مثل كول أوف ديوتي وجراند ثيفت أوتو وفري فاير وغيرها من الألعاب الأخرى وعلى الرغم من ذلك ما زالت تحافظ على مكانتها وقوتها في عالم ألعاب الفيديو، ولهذا تتزايد عليها عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل يومياً لمعرفة أخر التطورات والإضافات التي أدخلتها الشركة المصممة على اللعبة فضلاً عن تزايد شعبيتها يوماً بعد يوم مما يجعل العديد من عشاق ألعاب الفيديو يرغبون في تحميلها.

مميزات لعبة ماين كرافت

طُرحت لعبة ماين كرافت إلى الأسواق سنة 2011 من قبل شركة مايكروسوفت على العديد من منصات التشغيل مثل ويندوز والپلايستشن والإكس بوكس وصدرت مؤخراً تصلح للتشغيل على أنظمة الهواتف الذكية مثل الأندرويد وIOS، وتمتلك اللعبة العديد من المميزات التي تجعلها مطلباً للعديد من عشاق ألعاب الفيديو ومنها ما يلي:

المؤثرات البصرية والصوتية الرائعة.

الجرافيك عالي الجودة وسهولة التحكم في شخصيات اللعبة.

المحيط المفتوح الذي يسمح للاعبين بحرية أكبر في التحرك أثناء اللعب.

إمكانية اللعب بشكل فردي أو جماعي مع العديد من اللاعبين حول العالم.

تعدد المهام التي يمكن القيام بها داخل اللعبة.

احتوائها على العديد من الشخصيات التي يمكنك الاختيار من بينها.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

ويمكنكم الآن تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر والاستمتاع بمغامرة رائعة وذلك من خلال الخطوات التالية.

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة مايكروسوفت.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث الذي يتواجد في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع ومن ثم الضغط على زر بحث.

اضغط على زر شراء اللعبة وعليك دفع قيمتها والتي تبلغ حوالي 99 دولاراً وبعد ذلك اتبع الخطوات التي يطلبها منك الموقع حتى تتم عملية التثبيت.

كما يمكن تحميلها على الهواتف الذكية بسهولة من خلال جوجل بلاي لأنظمة الأندرويد أو أپ ستور لأنظمة IOS.